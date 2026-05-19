日向坂46佐藤優羽、圧倒的な透明感と唯一無二の儚さ 『B.L.T.』でソログラビア披露
28日発売の『B.L.T.2026年7月号』（東京ニュース通信社）には、20日に17thシングル「Kind of love」をリリースする日向坂46から五期生の佐藤優羽が登場する。
【別カット】圧巻の”美しさ”放つ正源司陽子
柔らかな自然光が差し込むシンプルなスタジオで、佐藤が持つ可憐さと繊細な空気感を丁寧に切り取った。静かな路地裏では、穏やかな街並みに溶け込みながらも確かな存在感を放っている。佐藤が醸し出す唯一無二の儚（はかな）さが表現されたグラビアに仕上がった。
なお、表紙・巻頭には同グループの正源司陽子が登場。中面には清水理央も登場し、“おひさま”必読の日向坂46大特集となっている。
【別カット】圧巻の”美しさ”放つ正源司陽子
柔らかな自然光が差し込むシンプルなスタジオで、佐藤が持つ可憐さと繊細な空気感を丁寧に切り取った。静かな路地裏では、穏やかな街並みに溶け込みながらも確かな存在感を放っている。佐藤が醸し出す唯一無二の儚（はかな）さが表現されたグラビアに仕上がった。
なお、表紙・巻頭には同グループの正源司陽子が登場。中面には清水理央も登場し、“おひさま”必読の日向坂46大特集となっている。