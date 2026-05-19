5月19日（火）に放送された『徹子の部屋』に、フランスの名優ジャン・レノが出演。自身の深い“日本愛”について語る場面があった。

【映像】ジャン・レノ、『徹子の部屋』で語った“日本が好きな理由”がセンス抜群！「例えて言うなら…」

モロッコに生まれ、現在はニューヨークで暮らしているというジャン・レノ。自身の半生を語る一人舞台のために来日中だ。

番組内で、黒柳徹子から「日本はどういうところがお好きですか？」と尋ねられると、「正確になぜ日本が好きかを言うのは難しいです。おそらく日本の雰囲気とか空気とか人々や国から漂ってくるものが好きなんですね」と回答。

さらに、「例えて言うなら、『どうして妻を愛しているのか』を正確に言うのは難しいんですね。言うならば全体が好きということ」とロマンチックな表現で日本への愛を語った。

そんな日本愛あふれるレノは、「だからプロデューサーと、東京公演だけじゃなくて今回は日本全国ツアーをしようねと決めました」と明かし、全国11都市を回る予定だという。「地方へ行って日本酒やさまざまなものをいただくのを楽しみにしています」と笑顔を見せた。

黒柳が「お寿司とか？」と聞くと、「もちろんお寿司もいただきたいです。大好きです」と応じ、「ウナギも好きですし、神戸牛も好きですし、いろんなものをいただきます」と日本食への期待を膨らませていた。