長岡市山古志地区のキャンプ場で炊事場の蛇口など金属製品が盗まれる被害がありました。オープンを間近に控えキャンプ場のスタッフからは落胆の声が聞かれました。



リポート

「オープンを間近に控えたこちらのキャンプ場で、金属製の蛇口などが盗まれたということです」



被害があったのは、長岡市山古志種苧原にある「四季の里 古志」のキャンプ場です。





あまやちの湯支配人 藤井真寿美さん「蛇口があった場所です、裏面にも全く同じように蛇口がありました」5月17日午前、施設の管理を担当するスタッフが炊事場の冬囲いを外しに向かったところ、設置されていたはずの水道の蛇口がなくなっていたといいます。さらに・・・あまやちの湯支配人 藤井真寿美さん「かまどですね、こちらに5か所とあちらに5か所全く同じ作りですけど」かまどに設置されていた網20枚と、網を置くための台座35個もなくなっていました。蛇口や網、台座はいずれも金属製で、工具などがないと外すことが難しい作りだったといいます。あまやちの湯支配人 藤井真寿美さん「蛇口もないっていう一報が来ましたので、そんなことあるかいなって言ったらすぐ写真撮って送ってくれてそれでびっくりしましたね本当に」このキャンプ場は冬の間、休業をしていて雪が入らないよう窓などを木の板で覆っていました。しかし17日、スタッフがキャンプ場を訪れたところ入り口付近の板が3枚ほど外されていたといいます。施設を所有する長岡市は17日、警察に被害届を提出しました。30年以上続くキャンプ場ですが金属製品の盗難は今回が初めてだといいます。あまやちの湯支配人 藤井真寿美さん「驚きと不気味さですよね。この通りに綺麗になっていましたから、なくなったことすらわからないみたいな、もう本当に驚きでした」1人でキャンプを楽しむ「ソロキャンパー」を中心に利用されているというこのキャンプ場。5月29日にオープンする予定でした。あまやちの湯支配人 藤井真寿美さん「お客様にご不便かけるというのが本当に心苦しくて、悲しい気持ちでいっぱいです。まだ手元にあるならそれでいいから返してほしいです」キャンプ場は蛇口を新たに手配するなどして予定通り5月29日のオープンを目指すということです。警察は窃盗事件とみて捜査を進めています。