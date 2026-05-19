ロサンゼルス・ドジャースが、5月18日、公式Instagramを更新。ロサンゼルス・エンゼルスとの一戦に先発登板した佐々木朗希（24）が、自己最多となる7回を投げきって今季2勝目を挙げたことを伝えた。佐々木の快挙を称える投稿に、ファンから絶賛と感動のコメントが殺到している。

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佐々木はこの日、4安打1失点という圧巻のピッチングを披露。さらに、先発で初の無四球、自己最多となる8奪三振をマークした。投稿されたのは、マウンドを降りた佐々木と捕手のダルトン・ラッシングが力強いグータッチを交わす2ショットだ。バッテリー組む女房役と、熱い視線を交わす姿から、これまでの深い絆が伝わってくる一枚だ。

【画像】7回を投げきり2勝目をあげた佐々木朗希（画像はドジャース公式Instagramより引用）

この投稿には、記事執筆時点で8万5000件の「いいね！」が集まっており、Instagramユーザーから「今季2勝目おめでとうございます」「凄く良かった」「早起きして正解」「朗希かっこよすぎ」「ナイスピッチングゥゥゥゥゥゥゥゥ」「キャリアハイ素晴らしかった」「ストライク強気で行ったねー！」「投げ終わった後の清々しい表情の朗希を見れたのが最高に嬉しくて泣けました」といったコメントが寄せられている。