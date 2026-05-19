女子プロゴルファーの有村智恵（38）が5月14日、Xを更新。双子の子育てエピソードを投稿し、ネットユーザーから共感の声が集まっている。

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有村は2024年に双子を出産し、現在は2児の母。有村は「2人とも鼻水や咳が出ていて、長男が『耳、耳』と何やら不穏なワードを言い始めたので、耳鼻科に行くことに」と報告。

耳鼻科への苦手意識を語りつつ、「受診するのやめて帰ろうかと思った瞬間に、院内で待機してた少し年上の（5,6歳くらい）男の子が出てきて、『これ、貸してあげる』っておもちゃのパトカーをうちの子たちに貸してくれた」と話し、「子供達もおかげでしばらく落ち着いてくれたし何より私の心がその優しさのおかげで限界越えずにすみました」と感謝を伝えた。

【画像】有村智恵の投稿のスクリーンショット（画像は有村智恵 Xより引用）

この投稿にはXユーザーから「とても苦労が多いですね」「お疲れ様でした」「耳鼻科ってなんで待つんだろ」といったコメントが寄せられている。