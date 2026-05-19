FE名古屋が3選手と契約…3季ぶりに古巣復帰の鍵冨太雅「前よりずっと成長した姿を見せたい」

5月19日、B1西地区のファイティングイーグルス名古屋は、3選手との2026－27シーズンにおける選手契約情報を更新。マイロ・マーフィーの特別指定選手登録と、フランシス・ロペスとの契約継続、そして今シーズン青森ワッツでプレーした鍵冨太雅との新規選手契約の締結が発表された。

アメリカ出身で日本国籍を持つマーフィーは現在20歳で、198センチ88キロのポイントガード兼シューティングガード。ローリングヒルズプレップスクール出身で、サンロッカーズ渋谷でプレーするトロイ・マーフィージュニアを兄に持つ。今シーズン開幕前にアマチュア契約（特別指定選手）として入団。B1リーグ戦9試合に出場し、1試合平均0.8得点、0.2リバウンド、0.1アシストを記録した。

フィリピン出身で5月17日に23歳の誕生日を迎えたロペスは、198センチ98キロの体格を誇るスモールフォワード。フィリピン代表経験を持ち、直近では「FIBAバスケットボールワールドカップ2023 アジア地区予選」の2試合に出場した。今シーズン開幕前にFE名古屋に加入し、今シーズンはBリーグオールスター2026のスラムダンクコンテストに出場するなど、身体能力の高さを発揮。B1リーグ戦60試合に出場し、1試合平均7.4得点、3.8リバウンド、0.9アシストをマークした。

東京都出身で現在27歳の鍵冨は、195センチ89キロのシューティングガード。福岡大学附属大濠高校を卒業後、第10回スラムダンク奨学生として渡米し、セントトーマスモアスクール、ボウドイン大学へと進学した。2015年から2017年にかけては、世代別の日本代表に選出された経歴もある。2022－23シーズンに茨城ロボッツでBリーグデビューし、翌シーズンにはFE名古屋へ移籍。そして今シーズン開幕前に青森と契約し、B2リーグ戦で50試合に出場し1試合平均2.7得点、1.8リバウンド、0.9アシストの記録を残した。

今回の発表に際し3選手は、クラブ公式サイトを通じて以下のようにコメントを寄せた。

▼マイロ・マーフィー



「2025－26シーズンもたくさんのサポートと愛を本当にありがとうございました。また戻ってこられることをとても嬉しく思っていますし、2026－27シーズンもFE名古屋のファンの皆さんの前でプレーできることが、今から楽しみです。一緒に特別なシーズンにしましょう！！」

▼フランシス・ロペス



「FE名古屋での1年目のシーズンが終了しました。まずは、シーズンを通して支えてくださったファンの皆さん、そして関係者の皆さんに心から感謝しています。どんな時でも会場に足を運び、遠い場所からでも応援してくださった皆さんの存在は、本当に大きな力になりました。皆さんの声援やサポートに、毎試合たくさん励まされていました。2025－26シーズンは簡単なシーズンではなく、良い時も苦しい時もありました。ですが、その経験すべてが自分たちを成長させてくれたと思っています。困難を経験したからこそ、学べたこともたくさんありました。2026－27シーズンは新しいメンバーも加わり、また新たなチームとしてスタートします。どんな状況でもチーム一丸となって戦い、さらに成長した姿をお見せできるよう頑張ります。FE名古屋の一員として、来シーズンも全力で戦います！これからも応援よろしくお願いします！」

▼鍵冨太雅



「お久しぶりです！！3シーズン振りにFE名古屋に帰ってきた鍵冨太雅です。よろしくお願いします！またFE名古屋に戻って来れて本当にうれしい気持ちでいっぱいです。この機会をくださった渡邊（竜二）GMはじめ、チーム関係者の方々本当にありがとうございます。前よりずっと成長した姿を皆さんにお見せできるよう、そして冷静かつ熱いプレーで名古屋に熱狂を巻き起こせるよう、全身全霊込めてプレーします。2026－27シーズン、新リーグ1発目B.ONE優勝しましょう！」







【動画】3シーズン前にFE名古屋でプレーした鍵冨