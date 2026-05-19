BリーグファイナルにGRe4N BOYZが登場…会場演出と連動したパフォーマンスを披露

5月19日、Bリーグは『りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26』のパフォーマンスゲストに、GRe4N BOYZが登場することを発表した。

GRe4N BOYZは、『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』の公式テーマソング「OTAKEBI feat. &TEAM」を担当した。HIDE、navi、92、SOHの男性4人組で、福島県で結成されたボーカルグループ。メンバー全員が歯科医師免許を持ち、医療との両立のため顔を伏せて活動中だ。「愛唄」「キセキ」「遥か」「オレンジ」など、GReeeeNとしてデビュー以来、数々のヒット曲を生み出し、「キセキ」は今も日本国内で最も多くダウンロード販売されたシングルとしてギネス記録を持つ。2024年3月にグループ名をGRe4N BOYZと改名した。

同グループは5月23日のGAME1から全試合で会場演出と連動したパフォーマンスでファイナルを盛り上げるという。今回の発表に際し、Bリーグ公式サイトを通じて以下のようにコメントを寄せた。

■コメント



「こんにちは！GRe4N BOYZです！Bリーグファイナルという特別な舞台でパフォーマンスをさせていただけることをとても光栄に思います。ファン・ブースターの皆さん、そして選手の皆さんの熱い思いがぶつかる最高の一戦一戦になるはずです。会場がひとつになるような熱い時間を一緒につくりましょう！OTAKEBIあげろー！！！！」

Bリーグとして最後となるチャンピオンシップファイナル、長崎ヴェルカvs琉球ゴールデンキングスのGAME1は、同23日14時30分ティップオフ予定だ。

【動画】Bリーグチャンピオンシップ2025-56イメージ映像＆公式テーマソング「OTAKEBI feat. &TEAM」