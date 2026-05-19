日本時間20日にニックス対キャブスがスタート／カンファレンス決勝のシリーズ勝敗予想

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　5月19日（現地時間18日、日付は以下同）。「NBAプレーオフ2026」はカンファレンス・ファイナルを迎え、2025－26シーズンの“4強”が「NBAファイナル」進出をかけて激突している。


　ウェスタン・カンファレンスでは、アウェーのサンアントニオ・スパーズがオクラホマシティ・サンダー相手に、2度の延長にもつれた激戦を122－115で制してシリーズ先勝。


　スパーズがシリーズを制することになれば、2014年以来初のファイナル、サンダーが先に4勝となれば、2年連続で頂上決戦へ勝ち進むことになる。


　翌20日には、イースタン・カンファレンス・ファイナルがスタートする。今年はニューヨーク・ニックスとクリーブランド・キャバリアーズのカードとなり、初戦はニックスのホーム（マディソン・スクエア・ガーデン）で開催される。


　レギュラーシーズンではニックスが2勝1敗でキャブスに勝ち越し。ニックスが勝ち上がれば1999年以来初、キャブスがシリーズを制することになれば2018年以来初のファイナル進出となるだけに必見だ。


　なお、『NBA.com』では現在7連勝中と勢いがあるニックスが6戦（4勝2敗）でキャブスを下すと予想。19日には、『ESPN』が専門家たちに聞いたシリーズ勝敗予想を公開した。今年のカンファレンス決勝2カードのシリーズ勝敗予想と、各カンファレンス・ファイナルMVP予想は下記のとおり。

※以降チーム名は略称、カッコ内の数字はシード順


◆■『ESPN』によるカンファレンス・ファイナル勝敗予想

＜ウェスタン・カンファレンス＞

・サンダー（1）対スパーズ（2）

サンダー勝利7、スパーズ勝利5（12名全員が6戦以降までもつれると予想）


・カンファレンス・ファイナルMVP予想の得票選手

シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）：6票

ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）：5票

ジェイレン・ウィリアムズ（サンダー）：1票


◆＜イースタン・カンファレンス＞

・ニックス（3）対キャバリアーズ（4）

ニックス勝利8、キャバリアーズ勝利3（うち6名が4勝3敗で決着と予想）


・カンファレンス・ファイナルMVP予想の得票選手

ジェイレン・ブランソン（ニックス）：6票

ドノバン・ミッチェル（キャバリアーズ）：3票

カール・アンソニー・タウンズ（ニックス）：2票



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