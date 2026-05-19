日本時間20日にニックス対キャブスがスタート／カンファレンス決勝のシリーズ勝敗予想

5月19日（現地時間18日、日付は以下同）。「NBAプレーオフ2026」はカンファレンス・ファイナルを迎え、2025－26シーズンの“4強”が「NBAファイナル」進出をかけて激突している。

ウェスタン・カンファレンスでは、アウェーのサンアントニオ・スパーズがオクラホマシティ・サンダー相手に、2度の延長にもつれた激戦を122－115で制してシリーズ先勝。

スパーズがシリーズを制することになれば、2014年以来初のファイナル、サンダーが先に4勝となれば、2年連続で頂上決戦へ勝ち進むことになる。

翌20日には、イースタン・カンファレンス・ファイナルがスタートする。今年はニューヨーク・ニックスとクリーブランド・キャバリアーズのカードとなり、初戦はニックスのホーム（マディソン・スクエア・ガーデン）で開催される。

レギュラーシーズンではニックスが2勝1敗でキャブスに勝ち越し。ニックスが勝ち上がれば1999年以来初、キャブスがシリーズを制することになれば2018年以来初のファイナル進出となるだけに必見だ。

なお、『NBA.com』では現在7連勝中と勢いがあるニックスが6戦（4勝2敗）でキャブスを下すと予想。19日には、『ESPN』が専門家たちに聞いたシリーズ勝敗予想を公開した。今年のカンファレンス決勝2カードのシリーズ勝敗予想と、各カンファレンス・ファイナルMVP予想は下記のとおり。



※以降チーム名は略称、カッコ内の数字はシード順

◆■『ESPN』によるカンファレンス・ファイナル勝敗予想＜ウェスタン・カンファレンス＞

・サンダー（1）対スパーズ（2）



サンダー勝利7、スパーズ勝利5（12名全員が6戦以降までもつれると予想）

・カンファレンス・ファイナルMVP予想の得票選手



シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）：6票



ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）：5票



ジェイレン・ウィリアムズ（サンダー）：1票

◆＜イースタン・カンファレンス＞

・ニックス（3）対キャバリアーズ（4）



ニックス勝利8、キャバリアーズ勝利3（うち6名が4勝3敗で決着と予想）

・カンファレンス・ファイナルMVP予想の得票選手



ジェイレン・ブランソン（ニックス）：6票



ドノバン・ミッチェル（キャバリアーズ）：3票



カール・アンソニー・タウンズ（ニックス）：2票

【動画】ウェスト決勝初戦のトップ10プレー集！





