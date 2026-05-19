日本時間20日にニックス対キャブスがスタート／カンファレンス決勝のシリーズ勝敗予想
5月19日（現地時間18日、日付は以下同）。「NBAプレーオフ2026」はカンファレンス・ファイナルを迎え、2025－26シーズンの“4強”が「NBAファイナル」進出をかけて激突している。
ウェスタン・カンファレンスでは、アウェーのサンアントニオ・スパーズがオクラホマシティ・サンダー相手に、2度の延長にもつれた激戦を122－115で制してシリーズ先勝。
スパーズがシリーズを制することになれば、2014年以来初のファイナル、サンダーが先に4勝となれば、2年連続で頂上決戦へ勝ち進むことになる。
翌20日には、イースタン・カンファレンス・ファイナルがスタートする。今年はニューヨーク・ニックスとクリーブランド・キャバリアーズのカードとなり、初戦はニックスのホーム（マディソン・スクエア・ガーデン）で開催される。
レギュラーシーズンではニックスが2勝1敗でキャブスに勝ち越し。ニックスが勝ち上がれば1999年以来初、キャブスがシリーズを制することになれば2018年以来初のファイナル進出となるだけに必見だ。
なお、『NBA.com』では現在7連勝中と勢いがあるニックスが6戦（4勝2敗）でキャブスを下すと予想。19日には、『ESPN』が専門家たちに聞いたシリーズ勝敗予想を公開した。今年のカンファレンス決勝2カードのシリーズ勝敗予想と、各カンファレンス・ファイナルMVP予想は下記のとおり。
※以降チーム名は略称、カッコ内の数字はシード順
◆■『ESPN』によるカンファレンス・ファイナル勝敗予想
＜ウェスタン・カンファレンス＞
・サンダー（1）対スパーズ（2）
サンダー勝利7、スパーズ勝利5（12名全員が6戦以降までもつれると予想）
・カンファレンス・ファイナルMVP予想の得票選手
シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）：6票
ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）：5票
ジェイレン・ウィリアムズ（サンダー）：1票
◆＜イースタン・カンファレンス＞
・ニックス（3）対キャバリアーズ（4）
ニックス勝利8、キャバリアーズ勝利3（うち6名が4勝3敗で決着と予想）
・カンファレンス・ファイナルMVP予想の得票選手
ジェイレン・ブランソン（ニックス）：6票
ドノバン・ミッチェル（キャバリアーズ）：3票
カール・アンソニー・タウンズ（ニックス）：2票
【動画】ウェスト決勝初戦のトップ10プレー集！