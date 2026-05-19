【5月19日の契約情報】2季連続MVP退団や元日本代表ビックマンがFAに…ファンタジスタの新天地が決定

5月19日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグ所属クラブが、選手とコーチの契約情報を発表した。







大阪エヴェッサから移籍して以来、常勝宇都宮ブレクックスの絶対的エースとして活躍したDJ.ニュービルが退団を発表した。2024－25シーズンのリーグ制覇に貢献、シーズンMVPも2シーズン連続で受賞など、Bリーグのステージをリードした一人だ。すでに移籍先が決まっているとのことなので、その動向に注目が集まる。





横浜ビー・コルセアーズは、並里成（前ファイティングイーグルス名古屋）の獲得を発表した。3シーズンぶりのチャンピオンシップ進出に向けて、36歳の経験豊富なベテランPGが加入。B.革新初年度にBリーグ“元祖ファンタジスタ”が横浜BUNTAIのコートでマジックを披露してくれるはずだ。

その他、松山駿が越谷アルファーズから、シェーファーアヴィ幸樹がシーホース三河から退団を発表。新たなレギュレーションで迎える新シーズンで、どのような活躍を見せるのか、こちらも期待だ。

また、広島ドラゴンフライズは、朝山正悟ヘッドコーチの契約継続を発表した。今シーズンB1西地区7位に終わったチームの立て直しに期待がかかる。佐賀バルーナーズも宮永雄太ヘッドコーチの契約継続を発表。こちらも西地区7位に終わったチームをどのように強化をしていくかに目が離せない。

■5月19日に発表されたBリーグ契約情報

＜選手＞



岡島和真（仙台／契約継続)



並里成（横浜BC／新規契約）



野粼零也（SR渋谷／契約継続）



鍵冨太雅（FE名古屋／新規契約）



マイロ・マーフィー（FE名古屋／特別指定）



フランシス・ロペス（FE名古屋／契約継続）



川島聖那（福井／契約継続）



ヒシグバータル・オーギル（福井／契約継続）



藤本巧太（鹿児島／契約継続）



ジョシュ・スコット（岡山／契約継続）



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DJ.ニュービル（宇都宮／契約満了）



松山駿（越谷／契約満了）



シェーファーアヴィ幸樹（三河／契約満了）



元澤誠（三河／契約満了）



山下泰弘（佐賀／現役引退）



山際爽吾（岩手／契約満了）



木下大南帆（横浜EX／契約満了）



栗原ルイス（信州／契約満了）



生原秀将（信州／契約満了）



アキ・チェンバース（信州／契約満了）



横山悠人（信州／契約満了）



福島ハリス慈音ウチェ（信州／契約満了）



J.J・オブライエン（信州／契約満了）



ドミニク・モリソン（新潟／契約満了）



笹山陸（TUBC／契約満了）

＜スタッフ＞



朝山正悟（広島／契約継続）



トーステン・ロイブル（北海道／契約継続）



フェルナンド・カレロ（滋賀／新規契約）



宮永雄太（佐賀／契約継続）



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勝久ジェフリー（川崎／HCからACへ配置転換）