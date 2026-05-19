北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督（54）が5月15日、Instagramを更新。球場でまさかのプレゼントを受け取ったことを報告した。

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「今日 移動試合で監督室に着いたら なんと ヘラクレス が置いてあり」というコメントと共に投稿された写真は、ケースに入ったヘラクレスオオカブトの姿を収めたもの。新庄監督は、「同級生のトレーナーからのプレゼントでした」と、送り主を明かしつつ喜びをつづった。

【画像】ヘラクレスオオカブトを贈られた新庄監督（画像は新庄剛志のInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「すげぇー！！！！！！」「新庄監督の家族が増えた」「ビックリしますね カブトムシ界のBIG BOSS」といった驚きの声が殺到。また、「岸田監督からのプレゼントかと思いました 笑」「昆虫好きの岸田監督に見せびらかして欲しいwww」と、昆虫好きと知られるオリックス・バファローズ岸田護監督（45）の名前をあげる声も寄せられている。