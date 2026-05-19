ハンブルク・オープン

大会期間：2026年5月19日～2026年5月23日

開催地：ドイツ ハンブルク

コート：クレー（赤土）

結果：[ジュリアン キャッシュ / ロイド グラスプール] 2 - 1 [フェルナンド ロンボリ / ライアン セガマン]

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ハンブルク・オープン第3日がドイツ ハンブルクで行われ、男子ダブルス1回戦で、第1シードのジュリアン キャッシュ / ロイド グラスプールとフェルナンド ロンボリ / ライアン セガマンが対戦した。

第1セットはジュリアン キャッシュ / ロイド グラスプールが6-4で先取。第2セットはフェルナンド ロンボリ / ライアン セガマンが6-3で奪い返したが、第3セットはジュリアン キャッシュ / ロイド グラスプールが10-7で制し、ジュリアン キャッシュ / ロイド グラスプールがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-19 19:22:05 更新