Mrs. GREEN APPLE “青りんごの日”に『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』の映像を一夜限りでプレミア公開

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Mrs. GREEN APPLEが5月20日20時30分よりオフィシャルYouTubeチャンネルにて『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』 をプレミア公開する。

■大編成で全19曲をあらたなアレンジで披露

5月20日は、Mrs. GREEN APPLEがバンド初ライブをおこなったことからファンの間で“青りんごの日”と呼ばれる日。

『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』は、2024年10月から11月にかけて、神奈川・Kアリーナ横浜にて開催され、計10公演で約20万人を動員した定期公演。その模様を収録した映像作品として、2025年7月8日にリリースされた。

メンバー3人に加え、ドラム、ベース、パーカッション、さらに管弦楽器隊を含む総勢15名による大編成で、全19曲をあらたなアレンジで披露。サーカスに着想を得て、あえて同一会場で常設公演として行うことにより、セットにこだわり、その日その日のライブでオーガニックな音楽を楽しむことを目的とした画期的な公演となった

今回の配信では、ライブ本編全19曲が公開される。なお、映像は一度限りの公開となり、アーカイブ配信は予定されていない。

■リリース情報

2026.04.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「風と町」

■関連リンク

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/