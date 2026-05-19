ミセス藤澤涼架が33歳の誕生日を報告！特別仕様のバースデーグッズを纏った姿に「愛情感じます」「めっちゃ似合ってる」と大反響

【写真】「33サイ なりましたよーーーう」とバースデーグッズを身につけて誕生日を迎えたことを報告する藤澤涼架

Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架が自身のInstagramを更新し、33歳の誕生日を迎えたことを報告した。

■藤澤涼架「33サイ なりましたよーーーう」と最新ショットを公開

5月19日に誕生日を迎えた藤澤は「33サイ なりましたよーーーう これからもよろしくお願いします」と綴り、33歳になったばかりの自身のショットを披露。

公開されたのは、黒のTシャツに鮮やかな黄色のジップフーディー、そして紫とオフホワイトのキャップをかぶった金髪の藤澤が嬉しそうな表情を浮かべる様子（1枚目）だ。「着ているのはバースデーグッズ特別仕様です」と本人が記したとおり、身に纏っているフーディーとキャップは、藤澤自身がプロデュースを手掛けたバースデーグッズ「RYOCHAN San-San GOODS 2026」の特別仕様版だ。

さらに、美しい花やデコレーションが施された“特別仕様”のキャップのツバに手を当てたショット（2枚目）、フーディーの背中のあしらわれた“R”のロゴにリボンが丁寧に取り付けられているバックショット（3枚目）も公開された。

SNSには、たくさんの「お誕生日おめでとう」という祝福コメントと、「デコ帽子もパーカーもお似合い」「特別仕様のグッズたち可愛い」「めっちゃ似合ってる」「特別仕様に愛情感じます」と、スペシャルな限定アイテムの着こなしに対する絶賛の声も集まっている。

■ミセス公式＆大森元貴も誕生日を祝福

また、Mrs. GREEN APPLEの公式Xも「Happy Birthday RYOKA」と藤澤の誕生日を祝福した。続けて「33歳になった藤澤涼架をこれからもよろしくお願いします」とファンへ熱く呼びかけ、白いリボンを首に巻いた藤澤の画像を公開した。

また、【FC NEWS】と題して「本日5月19日、#藤澤涼架 が誕生日を迎えました！たくさんのBirthday Messageをお送りいただきありがとうございます」とコメント。ケーキを持った藤澤を中心に、バースデーグッズを身に付けたメンバー3人の画像を披露した。

大森も自身のXを更新。ハッシュタグ「#藤澤涼架誕生祭」を添えて「おめでとううううううう」と藤澤の誕生日を祝福する熱いメッセージを贈った。