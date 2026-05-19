LE SSERAFIM 2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1のハイライトメドレー公開

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LE SSERAFIMが、2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1のハイライトメドレーを公開した。

■ラテンポップ、パンク、ハウスなど多様なジャンルの11曲を収録

映像には、タイトル曲「BOOMPALA」をはじめ、新しいアルバムに収録される全11曲の音源の一部が盛り込まれた。タイトル曲は、ラテンハウスジャンルの楽曲で、サビで繰り返される「Boompala」という言葉が強い中毒性を持っている。世界中で人気を博した「マカレナ」をサンプリングすることで、明るく軽快な雰囲気に仕上がっている。

LE SSERAFIMは、約3年ぶりのスタジオアルバムに様々なジャンルの楽曲を収録し、幅広い音楽性を披露する。1曲目の「Pureflow」は、パンクスタイルに叙情的な感性を加えたイントロ曲。

「CELEBRATION」では、4月24日に先立って公開されたリードシングル。そして、「Creatures」は、グループを抑圧する視線に立ち向かい、自由を選ぼうとする5人のメンバーの意志を表現。ポップ、ロック、エレクトロニックが調和したビートは中毒性がある。

5曲目の「iffy iffy」は、恐怖心を初めて認める瞬間を祝福する楽曲だ。続く6曲目「Need Your Company」は、アルバムの前半と後半を繋ぐ役割を果たしている。

「Sonder」は、ポップスタイルで再解釈されたシンプルなワルツに、爽やかなメロディを加えた。さらに、8曲目は、聴き馴染みのあるタイトルだ。「Saki（feat. Aliyah’s Interlude)」は、2024年8月にリリースされた4thミニアルバム『CRAZY』の収録曲「1-800-hot-n-fun」の歌詞「Where the heck is SAKI?」と繋がる楽曲だ。

キャッチーなサウンドと重厚なベースが耳に残る「Irony」、洗練されたメロディが印象的なポップスタイルの「Trust Exercise」が続く。最後のトラック「Liminal Space」では、「でも、私たちどこへ行くの？」というひと言だけが公開され、好奇心を刺激する。

■メンバーも楽曲制作に積極的に参加

5人のメンバーの楽曲制作への積極的な参加も目立っている。HUH YUNJINは「CELEBRATION」「iffy iffy」「Need Your Company」「Sonder」「Saki（feat. Aliyah’s Interlude）」「Irony」「Trust Exercise」「Liminal Space」の合計8曲に参加した。

「Need Your Company」は、メンバーとの関係で感じた感情を率直に綴った楽曲。異なる性格や関係性のスピードの違いのなかで、相手を理解していく過程を歌っている。

KIM CHAEWON、HUH YUNJIN、KAZUHA、HONG EUNCHAEの4人が参加した「Trust Exercise」もまた、関係性をテーマにしている。「Need Your Company」が早く近づきたい気持ちを表現しているとするならば、「Trust Exercise」は、ゆっくりとお互いを知りたいという感情を語っている。

その他にも、KIM CHAEWONは「CELEBRATION」、HONG EUNCHAEは「iffy iffy」の制作に参加した。また、アウトロ「Liminal Space」には、5人のメンバー全員がクレジットに名を連ねた。

LE SSERAFIMの2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』 pt.1は、5月22日13時にリリース。デビュー当初、「恐れがないから強い (FEARLESS)」と信じていた5人のメンバーが、恐怖を知り、そこから経験した変化と成長を経て「恐れを知っているからこそ、より強くなれた」というメッセージを通して、LE SSERAFIMのあらたな章「FEARLESS 2.0」の始まりを告げる。

(P)＆(C) SOURCE MUSIC

■リリース情報

2026.06.01 ON SALE

ALBUM『PUREFLOW』pt.1

韓国発売日：5月22日

■【画像】LE SSERAFIMのアーティスト写真

■関連リンク

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp