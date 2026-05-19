日向坂46正源司陽子が『B.L.T.7月号』表紙＆巻頭に登場！中面には清水理央と佐藤優羽のグラビアも

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日向坂46の正源司陽子5月28日発売の『B.L.T.2026年7月号』（東京ニュース通信社）の表紙・巻頭に登場する。

■正源司陽子の美しさにまっすぐにフォーカス

天真爛漫なキャラクターで愛される一方、見る者を惹きつける強いビジュアルも持ち合わせる正源司。そんな彼女の魅力を改めて見つめ直すべく、今回は真っすぐに彼女の美しさにフォーカスしたグラビアを届ける。

撮影は、懐かしさを感じる和風家屋と初夏の海辺を舞台に実施。純白の衣装をまとったシーンでは中庭を自由に歩き回りながら木漏れ日を浴びて無邪気に笑う姿から、ふと足を止めて見せた儚げな表情まで、その瞬間ごとに移ろう感情の機微を丁寧に切り取った。

ポニーテールにアレンジしたカットでは正源司の整った目鼻立ちや横顔の美しさがより際立ち、思わず目を奪われるような気品を漂わせている。

さらに海辺での撮影では、潮風を受けながらピンクのコートを広げてこの日いちばんの笑顔を見せるエモーショナルなシーンも。ページをめくるたびに正源司のあらゆる美しさが表現されたグラビアとなっている。

■その美しさには、理由がある。 日向坂46・清水理央がソログラビアで初登場

日向坂46から四期生の清水理央が裏表紙＆中面グラビアに登場。近年はビジュアル面でも大きな進化を遂げ、冠番組『日向坂で会いましょう』（テレビ東京）では積極的なキャラクターで番組を盛り上げる姿がしばしば話題に。

今回のグラビアでは、彼女の力強い美しさにフィーチャー。赤いトップスを纏い、静かな空気の中で切り取られたポートレートは、その凛とした存在感を際立たせる仕上がりに。河川敷での撮影では、風を受けながら見せるナチュラルな表情と息を呑むような美しさを披露している。

■日向坂46・佐藤優羽が『B.L.T.』初ソログラビアで、抜群の透明感と瑞々しい可憐さを見せる

さらに、中面には五期生の佐藤優羽も登場。柔らかな自然光が差し込むシンプルなスタジオで、佐藤が持つ可憐さと繊細な空気感を丁寧に切り取った。

静かな路地裏では、穏やかな街並みに溶け込みながらも確かな存在感を放っている。彼女が醸し出す唯一無二の儚さが表現されたグラビアに仕上がった。

■乃木坂46・6期生連載2回目の登場！大越ひなのが“集合”のなかで放つ魅力

乃木坂46・6期生連載「グラビア向上委員会～gravure a la mode～」に大越ひなのが登場。毎号異なるテーマでメンバーのあらたな魅力を引き出していく本企画。大越が同企画に登場するのは、2回目となる。

今回は、「集合」をテーマに撮影。団地や鏡張りの空間を舞台に、“同じ景色のなかで、それでも埋もれない存在感”を表現した。均一に並ぶ風景のなかで静かに輪郭を放つ姿や、鏡の中で反射しながらも確かな個性を宿す姿など、グループという“集合体”のなかで輝きを放つ大越の魅力を切り取った。柔らかさと違和感が同居する、印象的なグラビアに仕上がっている。

■みんなで愛でたい“まーたんうさぎ”出現。AKB48研究生連載に、21期生の高橋舞桜が登場

15歳の高橋舞桜には今回、うさぎをモチーフにしたスタイリングを施し、静かな森のなかで撮影した。グループで年少組としてメンバーに日々かわいいがられている雰囲気をそのままに、つい守りたくなってしまうような愛くるしい姿を見せてくれている。

さらに、地元・北海道の好きな方言や、学校の通知表に書かれた印象的なコメントなど、初出し情報がもりだくさんの48問48答もお楽しみに。

■僕青最新シングル「FUNKY SUMMER」のMV撮影現場に密着

デビューシングル以来の表題曲全員選抜で話題となり、先日公開された、僕が見たかった青空8thシングル「FUNKY SUMMER」のMV撮影現場に密着。息の揃ったコレオやダンスシーンをはじめ、20人の仲の良さが光り、これぞ”僕青”と思わせる撮影となった。

6月20日に山梨・河口湖ステラシアターで開催されるワンマンライブ『結成3周年記念 僕が観たかった「青空野外」ライブ2026』に先立ち、3周年を迎えるメンバー全員たちにとっての「僕青とは!?」を聞いた。

■RE-GE誕生！9人が紡ぐ、新しい物語

昨年5月から開催されたオーディション『HAJIMARE Project』に合格した9名が、6月3日に発売されるシングル「0秒前」でCDデビュー。フリーライブツアーなどを行いながら経験を積み、新しい世界に踏み出す「RE-GE（リージェ）」に迫る。

■テラテラの黒田かほが魅せる無垢なかわいらしさと美しさ

アイドルグループ・テラテラのメンバーとして活動する黒田かほが、『B.L.T.』の水着グラビアに初登場。

静かな古民家をロケーションに、柔らかな自然光に包まれた空間のなかで、彼女が持つ無垢なかわいらしさと、ふとした瞬間に見せる大人びた表情などを切り取り、“透明感”という言葉だけでは語りきれない、黒田かほという存在の奥行きを丁寧に映し出した。

■#Mooove!のサポートメンバー・七海りおが電撃登場

5月23日、東京・Zepp Shinjukuにて、結成3周年ライブ『#ムーブ記念日 vol.3』を開催するアイドルグループ・#Mooove!にサポートメンバーとして加入した七海りおが本誌初掲載。スタジオに陽がきれいに差し込み、全身で光を浴びて輝く彼女を撮影した。

衣装は4パターン着用し、どれも彼女のスタイルの良さや可憐さを巧みに表現。浴室で水が滴る肌の質感や、白昼の中に憂う七海の表情が印象的なグラビアとなっている。

■注目女優・門脇遥香が初登場。凛々しく、そして可憐に見せる新しい姿

NHK 大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』への出演や、水着グラビアデビューなど話題に尽きない門脇遥が『B.L.T.』に初登場。

今回はクールな彼女を表現。迫力ある水着姿やきれいなデコルテを露わにしたワンピースなど様々な衣装に挑戦した。女優として活躍が見込まれる彼女の表現力の高さを実感するグラビアとなっている。

PHOTO BY 前康輔 ※正源司陽子

PHOTO BY 野口花梨 ※清水理央

PHOTO BY 神藤剛 ※佐藤優羽

PHOTO BY HIROKAZU ※大越ひなの、黒田かほ

PHOTO BY aika ※高橋舞桜

PHOTO BY U-YA ※七海りお

PHOTO BY 高橋慶佑 ※門脇遥

■書籍情報

2026.05.28 ON SALE

『B.L.T.2026年7月号』

■【画像】購入者特典の絵柄

■関連リンク

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