○Ｓａｎｓａｎ <4443> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.58％にあたる200万株(金額で20億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月20日から6月30日まで。



○レシップＨＤ <7213> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.59％にあたる25万株(金額で1億5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月19日から27年3月23日まで。



○テイツー <7610> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.89％にあたる185万2000株(金額で2億4816万8000円)を上限に、5月20日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



［2026年5月19日］



株探ニュース