酷暑より熱い大商戦！「エアコン2027年問題」関連株に物色の号砲＜株探トップ特集＞
―新基準導入で格安機が消滅の危機、市場を席巻する買い替え特需と恩恵株を追う―
日本列島に早くも本格的な「夏」が訪れようとしている。5月17日には東京都心で最高気温が30℃を超え今年初の真夏日を記録。このほかにも福島や名古屋、福岡なども気温が30℃を上回り、真夏日を記録した地点は200カ所に及んだ。昨年は東京都心で初の真夏日となったのは5月20日だったため、3日早い真夏日の記録となる。気象庁は今年から最高気温40℃以上を「酷暑日」とする名称を追加したが、日本気象協会によると、今年の酷暑日の地点数は、直近10年間の平均と同程度か、やや多くなる見込みとしている。
今年も災害級の暑さに警戒が必要となるが、熱中症対策に欠かせない「エアコン」に関して、最近、テレビなどのメディアで「エアコン2027年問題」の特集をよく見かけるようになった。巨大な特需が期待できるだけに、関連銘柄に注目が必要だろう。
●「エアコン2027年問題」とは
「エアコン2027年問題」とは、省エネ法（エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律）に基づく「トップランナー制度」により、27年4月からエアコンの新たな省エネ基準（27年度基準）が開始され、その基準が最大で35％引き上げられることをいう。またそれに伴い、省エネ基準未満のエアコンは27年4月以降に事実上、製造・販売ができなくなることが、社会的に注目されている。
基準の引き上げは、家庭の消費電力の約3割を占めるエアコンの省エネ性能を向上させることで、エネルギー消費量を抑え、家庭の光熱費の削減や脱炭素への貢献を図るのが狙い。資源エネルギー庁の試算によると、新基準により6畳用エアコンでは年間で約2760円、14畳向けでは同じく約1万2600円の削減効果が期待できるとしており、エアコンの平均使用年数14年での光熱費は、6畳用で約4万円、14畳用で約18万円削減されるとしている。
●格安モデル消滅で迫る駆け込み特需の足音
新基準を満たしたエアコンによる光熱費の削減が期待できるとはいえ、問題となるのは、その価格だ。
現在、市場に流通しているスタンダード（普及型）モデルの多くは新基準を満たしていない。エアコンメーカーは新基準に適合するために機能を向上させた新モデルへの切り替えを進めているが、省エネ機能を向上させるためには価格帯も上昇することになる。これにより、これまで価格競争でしのぎを削ってきた「格安エアコン」というカテゴリーそのものが消滅、あるいは大幅な値上げを余儀なくされる可能性が高い。
神奈川県内のある家電量販店では、新基準未達のモデルは6畳用で7万円前後の価格帯が充実しているのに対して、新基準を満たすモデルは12万円前後のラインアップとなっており、5万円程度の差がある。
新基準になるとはいえ、家庭にある現行のエアコンを無理に買い替える必要はないが、メーカーにとっては基準値以下のモデルの製造・販売ができなくなるため、26年の製造数量を調整することが考えられる。その結果、現在のスタンダードモデルのエアコンの流通が少なくなるとみられるほか、テレビ媒体などが「エアコン2027年問題」を大きく取り上げることで駆け込み需要が発生することが予想される。
また、これを後押しするのが、政府や自治体が展開する「省エネ家電購入支援事業」だ。一定の省エネ基準を満たした製品への買い替えに対し、ポイント還元を行う東京都の「東京ゼロエミポイント」はその代表例。補助金という「実質的な値引き原資」が投入されることもあり、莫大な買い替え特需が26年から27年にかけて市場を席巻することになりそうだ。
日本列島に早くも本格的な「夏」が訪れようとしている。5月17日には東京都心で最高気温が30℃を超え今年初の真夏日を記録。このほかにも福島や名古屋、福岡なども気温が30℃を上回り、真夏日を記録した地点は200カ所に及んだ。昨年は東京都心で初の真夏日となったのは5月20日だったため、3日早い真夏日の記録となる。気象庁は今年から最高気温40℃以上を「酷暑日」とする名称を追加したが、日本気象協会によると、今年の酷暑日の地点数は、直近10年間の平均と同程度か、やや多くなる見込みとしている。
今年も災害級の暑さに警戒が必要となるが、熱中症対策に欠かせない「エアコン」に関して、最近、テレビなどのメディアで「エアコン2027年問題」の特集をよく見かけるようになった。巨大な特需が期待できるだけに、関連銘柄に注目が必要だろう。
●「エアコン2027年問題」とは
「エアコン2027年問題」とは、省エネ法（エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律）に基づく「トップランナー制度」により、27年4月からエアコンの新たな省エネ基準（27年度基準）が開始され、その基準が最大で35％引き上げられることをいう。またそれに伴い、省エネ基準未満のエアコンは27年4月以降に事実上、製造・販売ができなくなることが、社会的に注目されている。
基準の引き上げは、家庭の消費電力の約3割を占めるエアコンの省エネ性能を向上させることで、エネルギー消費量を抑え、家庭の光熱費の削減や脱炭素への貢献を図るのが狙い。資源エネルギー庁の試算によると、新基準により6畳用エアコンでは年間で約2760円、14畳向けでは同じく約1万2600円の削減効果が期待できるとしており、エアコンの平均使用年数14年での光熱費は、6畳用で約4万円、14畳用で約18万円削減されるとしている。
●格安モデル消滅で迫る駆け込み特需の足音
新基準を満たしたエアコンによる光熱費の削減が期待できるとはいえ、問題となるのは、その価格だ。
現在、市場に流通しているスタンダード（普及型）モデルの多くは新基準を満たしていない。エアコンメーカーは新基準に適合するために機能を向上させた新モデルへの切り替えを進めているが、省エネ機能を向上させるためには価格帯も上昇することになる。これにより、これまで価格競争でしのぎを削ってきた「格安エアコン」というカテゴリーそのものが消滅、あるいは大幅な値上げを余儀なくされる可能性が高い。
神奈川県内のある家電量販店では、新基準未達のモデルは6畳用で7万円前後の価格帯が充実しているのに対して、新基準を満たすモデルは12万円前後のラインアップとなっており、5万円程度の差がある。
新基準になるとはいえ、家庭にある現行のエアコンを無理に買い替える必要はないが、メーカーにとっては基準値以下のモデルの製造・販売ができなくなるため、26年の製造数量を調整することが考えられる。その結果、現在のスタンダードモデルのエアコンの流通が少なくなるとみられるほか、テレビ媒体などが「エアコン2027年問題」を大きく取り上げることで駆け込み需要が発生することが予想される。
また、これを後押しするのが、政府や自治体が展開する「省エネ家電購入支援事業」だ。一定の省エネ基準を満たした製品への買い替えに対し、ポイント還元を行う東京都の「東京ゼロエミポイント」はその代表例。補助金という「実質的な値引き原資」が投入されることもあり、莫大な買い替え特需が26年から27年にかけて市場を席巻することになりそうだ。