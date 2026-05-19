5月19日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■拡充 ――――――――――――――



魁力屋 <5891> [東証Ｓ] 決算月【12月】 5/19発表

新制度では毎年6月末と12月末時点で100株以上を保有する株主に、保有株数に応じて2000～6000円相当の優待券（従来は一律1000円相当）を年2回贈呈する。26年6月末から適用。



■実施 ――――――――――――――



リビングプラットフォーム <7091> [東証Ｇ] 決算月【3月】 5/19発表（場中）

26年9月末時点で200株以上を保有する株主を対象に、1万2000円相当の優待品（デジタルギフトカードやQUOカードなどを検討）を贈呈する。



株探ニュース