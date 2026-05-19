　本日の日経平均株価は、米ハイテク株安を受け、半導体関連株や電線株が売られ、前日比265円安の6万0550円と4日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は38社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、日立家電買収や好決算が評価されたノジマ <7419> [東証Ｐ]、市場予想上回るＧＤＰで日銀利上げシナリオが意識された三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ <8306> [東証Ｐ]など。そのほか、ＪＴ <2914> [東証Ｐ]、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス <8725> [東証Ｐ]の2社は5日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1979> 大気社　　　　東Ｐ　建設業
<2384> ＳＢＳＨＤ　　東Ｐ　陸運業
<2705> 大戸屋ＨＤ　　東Ｓ　小売業
<2874> ヨコレイ　　　東Ｐ　卸売業
<2914> ＪＴ　　　　　東Ｐ　食料品
<3107> ダイワボウ　　東Ｐ　卸売業
<3156> レスター　　　東Ｐ　卸売業
<3271> グローバル社　東Ｓ　不動産業
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<3964> オークネット　東Ｐ　情報・通信業

<4047> 関電化　　　　東Ｐ　化学
<4392> ＦＩＧ　　　　東Ｐ　情報・通信業
<5186> ニッタ　　　　東Ｐ　ゴム製品
<5484> 東北鋼　　　　東Ｓ　鉄鋼
<5589> オートサーバ　東Ｓ　情報・通信業
<5644> メタルアート　東Ｓ　鉄鋼
<6376> 日機装　　　　東Ｐ　精密機器
<6480> トムソン　　　東Ｐ　機械
<6613> ＱＤレーザ　　東Ｇ　電気機器
<6745> ホーチキ　　　東Ｐ　電気機器

<6960> フクダ電　　　東Ｓ　電気機器
<7134> アップガレＧ　東Ｓ　小売業
<7317> 松屋Ｒ＆Ｄ　　東Ｇ　輸送用機器
<7327> 第四北越ＦＧ　東Ｐ　銀行業
<7419> ノジマ　　　　東Ｐ　小売業
<7460> ヤギ　　　　　東Ｓ　卸売業
<7678> あさくま　　　東Ｓ　小売業
<7685> バイセル　　　東Ｇ　卸売業
<8051> 山善　　　　　東Ｐ　卸売業
<8132> シナネンＨＤ　東Ｐ　卸売業

<8306> 三菱ＵＦＪ　　東Ｐ　銀行業
<8522> 名古屋銀　　　東Ｐ　銀行業
<8630> ＳＯＭＰＯ　　東Ｐ　保険業
<8725> ＭＳ＆ＡＤ　　東Ｐ　保険業
<8750> 第一ライフ　　東Ｐ　保険業
<8766> 東京海上　　　東Ｐ　保険業
<9256> サクシード　　東Ｇ　サービス業
<9678> カナモト　　　東Ｐ　サービス業

株探ニュース