本日の【上場来高値更新】 ＪＴ、三菱ＵＦＪなど38銘柄
本日の日経平均株価は、米ハイテク株安を受け、半導体関連株や電線株が売られ、前日比265円安の6万0550円と4日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は38社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、日立家電買収や好決算が評価されたノジマ <7419> [東証Ｐ]、市場予想上回るＧＤＰで日銀利上げシナリオが意識された三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ <8306> [東証Ｐ]など。そのほか、ＪＴ <2914> [東証Ｐ]、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス <8725> [東証Ｐ]の2社は5日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<2384> ＳＢＳＨＤ 東Ｐ 陸運業
<2705> 大戸屋ＨＤ 東Ｓ 小売業
<2874> ヨコレイ 東Ｐ 卸売業
<2914> ＪＴ 東Ｐ 食料品
<3107> ダイワボウ 東Ｐ 卸売業
<3156> レスター 東Ｐ 卸売業
<3271> グローバル社 東Ｓ 不動産業
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3964> オークネット 東Ｐ 情報・通信業
<4047> 関電化 東Ｐ 化学
<4392> ＦＩＧ 東Ｐ 情報・通信業
<5186> ニッタ 東Ｐ ゴム製品
<5484> 東北鋼 東Ｓ 鉄鋼
<5589> オートサーバ 東Ｓ 情報・通信業
<5644> メタルアート 東Ｓ 鉄鋼
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6480> トムソン 東Ｐ 機械
<6613> ＱＤレーザ 東Ｇ 電気機器
<6745> ホーチキ 東Ｐ 電気機器
<6960> フクダ電 東Ｓ 電気機器
<7134> アップガレＧ 東Ｓ 小売業
<7317> 松屋Ｒ＆Ｄ 東Ｇ 輸送用機器
<7327> 第四北越ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7419> ノジマ 東Ｐ 小売業
<7460> ヤギ 東Ｓ 卸売業
<7678> あさくま 東Ｓ 小売業
<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業
<8051> 山善 東Ｐ 卸売業
<8132> シナネンＨＤ 東Ｐ 卸売業
<8306> 三菱ＵＦＪ 東Ｐ 銀行業
<8522> 名古屋銀 東Ｐ 銀行業
<8630> ＳＯＭＰＯ 東Ｐ 保険業
<8725> ＭＳ＆ＡＤ 東Ｐ 保険業
<8750> 第一ライフ 東Ｐ 保険業
<8766> 東京海上 東Ｐ 保険業
<9256> サクシード 東Ｇ サービス業
<9678> カナモト 東Ｐ サービス業
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、日立家電買収や好決算が評価されたノジマ <7419> [東証Ｐ]、市場予想上回るＧＤＰで日銀利上げシナリオが意識された三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ <8306> [東証Ｐ]など。そのほか、ＪＴ <2914> [東証Ｐ]、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス <8725> [東証Ｐ]の2社は5日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<2384> ＳＢＳＨＤ 東Ｐ 陸運業
<2705> 大戸屋ＨＤ 東Ｓ 小売業
<2874> ヨコレイ 東Ｐ 卸売業
<2914> ＪＴ 東Ｐ 食料品
<3107> ダイワボウ 東Ｐ 卸売業
<3156> レスター 東Ｐ 卸売業
<3271> グローバル社 東Ｓ 不動産業
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3964> オークネット 東Ｐ 情報・通信業
<4047> 関電化 東Ｐ 化学
<4392> ＦＩＧ 東Ｐ 情報・通信業
<5186> ニッタ 東Ｐ ゴム製品
<5484> 東北鋼 東Ｓ 鉄鋼
<5589> オートサーバ 東Ｓ 情報・通信業
<5644> メタルアート 東Ｓ 鉄鋼
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6480> トムソン 東Ｐ 機械
<6613> ＱＤレーザ 東Ｇ 電気機器
<6745> ホーチキ 東Ｐ 電気機器
<6960> フクダ電 東Ｓ 電気機器
<7134> アップガレＧ 東Ｓ 小売業
<7317> 松屋Ｒ＆Ｄ 東Ｇ 輸送用機器
<7327> 第四北越ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7419> ノジマ 東Ｐ 小売業
<7460> ヤギ 東Ｓ 卸売業
<7678> あさくま 東Ｓ 小売業
<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業
<8051> 山善 東Ｐ 卸売業
<8132> シナネンＨＤ 東Ｐ 卸売業
<8306> 三菱ＵＦＪ 東Ｐ 銀行業
<8522> 名古屋銀 東Ｐ 銀行業
<8630> ＳＯＭＰＯ 東Ｐ 保険業
<8725> ＭＳ＆ＡＤ 東Ｐ 保険業
<8750> 第一ライフ 東Ｐ 保険業
<8766> 東京海上 東Ｐ 保険業
<9256> サクシード 東Ｇ サービス業
<9678> カナモト 東Ｐ サービス業
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