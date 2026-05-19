＜大相撲五月場所＞◇十日目◇19日◇東京・両国国技館

【映像】何頭身？ 191センチの“超小顔”力士（全身）

190センチを超える恵まれた長身でありながら、驚くほどの小顔と抜群のプロポーションを誇る若手力士が土俵に登場。そのあまりにも規格外なスタイルにファンから「これ何頭身よ？」「顔ちっさ」「めっちゃいい体」など驚きの声が相次いで寄せられた。

注目を集めた力士は三段目六十枚目・象竜（音羽山）。この日は三段目六十四枚目・栃葵（春日野）をつきひざで下して3勝目（2敗）を挙げた。

象竜は長野県長野市出身で21歳。191.5センチ、140キロという堂々たる体躯の持ち主だが、顔がとても小さく、手足の長さが際立つスタイルの力士だ。

この日の取組では長い腕を生かして強烈な突き押しを見せると、上体を起こされた栃葵は顎が上がってしまいガクッと右ひざを土俵についてしまった。決まり手はつきひざ。敗れた栃葵は3敗目（2勝）を喫した。

その迫力もさることながら、一線を画す抜群のスタイルと実力を披露した象竜に対してABEMAファンからは「顔ちっさ」「すごいスタイル」「いい体」といった驚きと感嘆の声が続出していた。（ABEMA／大相撲チャンネル）