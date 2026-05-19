高市総理　エネルギー分野で協力強化を確認　日韓首脳会談

韓国を訪問している高市総理大臣は李在明（イ・ジェミョン）大統領と首脳会談を行い、中東情勢を踏まえ、原油の相互融通などエネルギーでの協力強化を確認しました。

日韓首脳の相互往来「シャトル外交」は、1月の高市総理の地元・奈良に続いて、今回、李在明大統領の地元・安東（アンドン）で行われました。

高市総理：

中東情勢を始めとして、国際社会は大変困難な時期を迎えている。両国がインド太平洋地域の安定化の要として役割を果たしていくということが極めて重要だ。

高市総理は、シャトル外交を通じて日韓首脳が緊密に意思疎通していることは大きな意義があると強調しました。

両首脳は、中東情勢を踏まえたインド太平洋地域の情勢などについて意見交換し、ホルムズ海峡の自由で安全な航行を引き続き求めていくことを確認しました。

高市総理：

エネルギー供給強靱（きょうじん）化、原油・石油製品・LNG（液化天然ガス）の相互融通、日韓協力を立ち上げ、具体的な行動を共同で検討していく。

高市総理は、4月に打ち出したアジア向けのエネルギー支援策を受けて、インド太平洋地域の石油備蓄の強化などエネルギー供給の強化や、日韓の原油や石油製品などの相互融通で協力していくことを確認しました。

日韓両政府は、協力を具体化するため新たに「産業・通商政策対話」を設置し、関係当局間の協議を進める方針です。

また、両首脳は重要鉱物の供給網強化の協力で一致したほか、北朝鮮の核・ミサイル開発について、日韓・日米韓で緊密に連携することを改めて確認しました。

高市総理は、「諸外国との関係で悩むことがあったら、電話をし合おうと約束した」と明らかにしました。