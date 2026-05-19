ただのヘアゴム → コレで垢抜け！【LAKOLE】ALL330円♡「こなれヘアゴム」

お出かけの際、いつものヘアスタイルに物足りなさを感じたら、ヘアアクセサリーを足してみるのも一つの手。髪にワンポイントが加わることで、グッと垢抜けた雰囲気に様変わりします。気軽に取り入れられるヘアアクセをリサーチする中で編集部が注目したのは、【LAKOLE（ラコレ）】のヘアゴム。今回は、こなれ感を添えてくれるデザインをピックアップしました。ALL330円なので、複数買いもありかも！

重ね付けで華やぐ、メタリックな装飾

【LAKOLE】「メタルボールヘアゴム4点セット」\330（税込）

メタリックな輝きのボールがあしらわれたヘアゴムセットは、編み込みや編みおろしなどの凝ったヘアアレンジに重宝しそうな一品です。シルバーとゴールドの全2色展開で、どちらも日々のファッションのアクセントにぴったり。1本でまとめ髪にするのも良し、4本全部を使ってポニーテールを等間隔に結ぶたまねぎヘアにするなど、幅広いスタイルに活用できる予感！

上品に艶めく、大人可愛いデザイン

【LAKOLE】「パールバブルヘアゴム」\330（税込）

連なるパール調ビーズが上品なこちらのヘアゴムは、さっとまとめるだけのスタイルをグッと格上げしてくれそうなアイテムです。ゴム部分が黒いので、結び目が目立ちにくいのもうれしいポイント。ホワイト、グレー、ベージュ、ネイビーのベーシックな4色が用意されており、どれも日常からフォーマルな場面まで、幅広く馴染んでくれそうです。

アレンジの幅が広がる、便利な4点セット

【LAKOLE】「パールミックスヘアゴム4点セット」\330（税込）

フェイクパールがさりげないアクセントになったゴムセット。ブラウン系、ブラック系、ベージュ系の全3色展開で、それぞれの色味をベースとした4本セットで構成されています。どれも手持ちの服になじみやすい落ち着いた色合いが魅力。単体でシンプルに結ぶのはもちろん、重ね付けして後ろ姿を彩るのもオススメです。

グリッターが上品に煌めくヘアアクセ

【LAKOLE】「スクエアグリッターヘアゴム」\330（税込）

小ぶりながら存在感を放つこちらのヘアゴム。キラキラとした装飾で高見えが狙えて、普段の何気ないまとめ髪に華やかな彩りを添えてくれる一品です。カラーはブラック、ブルー、ゴールドの全3色。スクエアシルエットできちんと感を演出してくれるので、日常使いはもちろん、セミフォーマルなシーンでも活躍しそうです。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。