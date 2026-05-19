いつもよりも飼い主さんに甘える子猫が可愛すぎると話題になっています。動画には「こんなに可愛い猫は初めてみます」「猫ってこんなに甘えてくるんだね」等のコメントが寄せられ24万回以上再生されているようです。

【動画：普段より甘えてくる子猫→ご飯をあげても見向きもせず…とんでもなく『愛おしい光景』】

いつもより甘えん坊なももちゃん

YouTubeチャンネル「Cute kitten（双子の子猫のわんぱく日記）」に投稿されたのは、子猫の百太（ももた）/愛称ももちゃんのある日の姿です。その日はいつもよりもさらに甘えん坊な様子だったというももちゃん。

机の上に乗って、飼い主さんに甘えたくて鳴いていたといいます。ご飯をあげても見向きもせず、飼い主さんの手に顔をこすりつけてきたそう。

その理由は…？

その日もすでにたくさん遊んであげていた為、ももちゃんがいつもより甘えてくる理由がよくわからなかったという飼い主さん。お水が欲しいのかと思いあげてみますが、お水が欲しいわけではなかったようです。

そこで「上行くか？」とももちゃんに声をかけると、ももちゃんが元気にニャー！とお返事をしたそう。どうやら二階で飼い主さんと一緒に寝たかったようです。

一緒に寝室へ

そしてももちゃんは、兄弟の牛太郎（ぎゅうたろう）/愛称・ぎゅうちゃんと一緒に飼い主さんの寝室へ。二匹一緒に飼い主さんのお布団の上に座ったそう。この時にはももちゃんは落ち着いた様子だったといいます。

翌朝飼い主さんが目覚めるまで、ももちゃんはずっと飼い主さんと一緒に寝ていたそうです。甘えん坊なももちゃんが可愛い投稿となっていました。

ご紹介した投稿は24万回以上再生され「こんなに可愛い猫は初めてみます」「猫ってこんなに甘えてくるんだね」等のコメントが寄せられ、甘えん坊モード全開のももちゃんに思わずきゅんとする人が続出していたようです。

YouTubeチャンネル「Cute kitten（双子の子猫のわんぱく日記）」では、キジトラの兄弟ももちゃん＆ぎゅうちゃんと一緒に暮らす日常が投稿されています。可愛いキジトラの魅力がたっぷりつまった動画が話題です。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Cute kitten（双子の子猫のわんぱく日記）」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。