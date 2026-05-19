窓辺のベッドであごを乗せ、静かにくつろぐ猫。しかし、よく見ると様子がどこかおかしい……。そんな猫の姿には「悟り開いてる」「これは神の領域」といった声が寄せられ、投稿は記事執筆時点で5.9万回再生を突破しています。

【動画：『降臨しかけてたｗｗ』窓辺のベッドでくつろいでいた猫を見たら…『まさかの表情』に爆笑】

突然『降臨』してしまった猫

TikTokアカウント「めめっち」に投稿されたのは、投稿主さんのご実家で暮らす猫ちゃんの様子です。この日、窓辺のベッドでリラックスしていたという猫ちゃん。やわらかそうな縁にあごをちょこんと乗せ、まどろむ姿はとても穏やかだったそう。

ところが、目を細めたままこちらを見ているはずの猫ちゃんの瞳が、どこか怪しい方向へ。左右に離れ、焦点が定まらないような表情になっていたといいます。投稿主さんは思わず笑い転げてしまったのだとか。まるで何かが降臨してしまったようです。

『神化』はこれが初めてではなかった

実はこの猫ちゃん、以前にも神化していたことがあるのだとか。別の動画では、同じくベッドでリラックスしながら毛づくろいをしていたそう。腕をペロペロとなめたあと、ふと顔を上げた瞬間……またしても怪しい瞳に。

どこを見ているのかわからない視線に、見る人は思わず息をのんでしまいます。「こわかわいいw」といったコメントも寄せられましたが、その姿はまさに畏怖の念すら覚える神秘モード。どうやら『降臨』は定期的に起こる現象のようです。

神様でもおちゃめな一面が

とはいえ、ふだんの猫ちゃんはとってもおちゃめ。キャットハウスに入ったものの、まさかの出られない展開になってしまった動画も投稿されています。穴から出ようともがく姿は、先ほどまでの神秘的な雰囲気とはまるで別人。

本人も想定外だったのか、焦りながら脱出を試みる様子がなんとも愛らしかったそうです。この時の猫ちゃんは、神化した時とまったく違い、目を大きく見開いて必死そのもの。コロコロと表情が変わるのも、この猫ちゃんの大きな魅力のひとつです。

猫ちゃんが神化した姿はTikTokで5.9万回以上も再生され、「確かに神化しとるな」「葉っぱと同化すんのやめてw」「休日出勤する時の自分みたい」「生きろそなたは美しい」など、ユーモアあふれるコメントが相次ぎました。

TikTokアカウント「めめっち」では、投稿主さんのご実家にいる猫ちゃんの、かわいくて思わず笑ってしまう姿が多数紹介されています。次に『降臨』するのはいつなのか……今後の神化にも注目です。

写真・動画提供：TikTokアカウント「めめっち」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。