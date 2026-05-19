飲食店で“うるさい女子高生”。見た目で判断してごめんなさい！ 彼女たちの『粋な行動』に感謝！

筆者の話です。

誕生日の食事中、にぎやかな女子高生の様子に戸惑いを感じていました。

けれど、思いがけない『静かなお祝い』に触れて──。

にぎやかな席

「にぎやかだな」

友人の誕生日に食事へ行きました。

事前に誕生日プランを予約し、店員に歌われるのは恥ずかしいので、ケーキだけ静かに出してもらうようお願いしていたのです。

店内は満席で、料理の香りと人の話し声が混ざり合い、にぎやかな空気に包まれていました。

メニュー豊富な食べ放題のお店。

向かいの席には女子高生のグループが座り、大きな声で笑い合っています。

グラスを片手に身を乗り出しながら話す様子に、落ち着いて過ごしたい自分との温度差を感じ、心のどこかで冷ややかな視線を向けてしまっていました。

募る違和感

楽しそうな笑い声が続き、会話の内容までは聞こえないものの、こちらの声が少し通りにくく感じます。



友人の言葉を聞き返す場面が増え、少しだけ会話が途切れる瞬間もありました。

フォークが皿に当たる音や、店員が料理を運ぶ足音に重なるように、明るい声が何度も響きます。

周囲を見渡すと、同じように食事を楽しむ人たちの姿がありました。

それでも、会話の途中で急に笑い声が大きくなる瞬間が何度かあり、そのたびに少し驚いてしまいます。

静かに食事をしたい気持ちとの間に、うまく言葉にできない引っかかりが残りました。

「もう少し静かにしてくれたら」という身勝手な不満が、胸の中に小さく芽生えていたのです。