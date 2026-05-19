◆チャンピオンズ＆チャターカップ・Ｇ１（５月２４日、シャティン競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月１９日、シャティン競馬場

史上３頭目の香港３冠を目指すロマンチックウォリアー（セン８歳、香港・ダニー・シャム厩舎、父アクラメイション）が芝コースで追い切りを行った。

ザカリー・パートン騎手（レースはジェームズ・マクドナルド騎手）が騎乗し、同レースに出走するロマンチックトール（セン５歳、同厩舎・父ジャスティファイ）との併せ馬。タイムは６ハロン７７秒３で、ラスト２ハロンは２３秒４。後方から外を回って追走し、楽な手応えで馬体を併せてフィニッシュ。衝撃の走りを見せつける準備は完了した。

シャム調教師は「どちらの馬も良い走りを見せてくれたと思います。芝の上で速すぎず遅すぎず、ごく普通のスピードで走りました。馬たちが楽しめるようにするためです」と振り返った。

３年前の同レース（２着）以来、３年ぶり２度目の２４００メートル。トレーナーは「チャレンジになるでしょう。以前、この距離で２着でしたが、その時はかなり気合が入っていました。今は年齢を重ねているので、コントロールしやすくなっています。うまくいけばこの距離にも対応できるでしょう。彼は素晴らしい馬です。本当に才能のある馬です」と距離については不安視していない。

現在の獲得賞金は２億７１４６万５６９７香港ドルで、歴代世界最高の５４億円超。今回、勝って１着賞金の７２８万香港ドル（約１億４６５７万円）を加えられるか注目だ。

同レースは９頭立ての予定で、日本からはディープモンスター（牡８歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ディープインパクト）がジョアン・モレイラ騎手＝ブラジル出身＝との新コンビ。ローシャムパーク（牡７歳、美浦・田中博康厩舎、父ハービンジャー）はヒュー・ボウマン騎手＝オーストラリア＝と初コンビで挑む。

出走予定馬は以下の通り。

キャップフェラ

ディープモンスター

ジェントルンマンレガシー

カーインジェネレーション

ナンバーズ

ロマンチックトール

ロマンチックウォリアー

ローシャムパーク

ウィニングウィング