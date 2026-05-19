◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(19日、いわき)

今季3度目の先発マウンドにあがった巨人・戸郷翔征投手。味方の守備の乱れで招いたピンチもしのぐなど、7回無失点の好投を披露しました。

まずは初回から巨人打線が奮起。平山功太選手が先頭打者ホームランを放つと、2アウト走者なしまで追い込まれるも、ダルベック選手が3塁打で好機をつくります。これを生かし大城卓三選手がタイムリー。2点を先取します。

援護を手にマウンドにあがった戸郷投手は、先頭の長岡秀樹選手にヒットを浴びるも、サンタナ選手から三振を奪うなど、後続を打ち取り無失点。2回には三者凡退の好投を披露します。

しかし3回には、バックアップする野手陣に守備の乱れが発生。1アウトから、後続を打ち取った当たりとするも、ポテンヒットやグラブをはじくヒットなどで1、3塁とピンチを迎えます。さらに後続へは四球で1アウト満塁のピンチ。それでも三振とフライに取るなど、無失点で切り抜けました。

4回には再び三者凡退とすると、5回にはヒットを浴びるも後続を併殺打とし打者3人で抑えます。さらに6回以降は2イニング連続で三者凡退。100球を超えても150キロ超えの球速をマークするなど力強い投球を続けます。1試合通じて“ファウルを取れるストレート”などでもヤクルト打線を追い込んだ戸郷投手。7回無失点の好投を見せました。

この日の成績は7回115球を投げ、被安打5、奪三振5、与四球1、無失点。2点リードと今季初の勝利投手の権利を手に降板しています。