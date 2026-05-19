現在、名古屋市内の風俗店で働く大山寛人さん（38）は加害者家族であり被害者遺族でもある。保険金殺人で逮捕された父親の死刑判決を新聞で知り、事件の真相を聞くために面会に行く。そこで聞いた驚くべき話は――。

だんだんと父親に生きてほしいと望むようになった大山さんは、現在なにを思うのか。

母親を殺した父親の息子が背負った加害者家族という十字架 大山寛人さんインタビュー（前編） から続く

変わり果てた父親の姿

17歳のとき、大山さんの父親に死刑判決が出る。ホームレス状態だった大山さんは、友人からの新聞の差し入れでそれを知った。その記事を見て、当然だと思ったが、同時にあの幸せな日々が偽りだとも考えたくなかった。大山さんは事件の真相を聞くため、父親に面会に行くことにする。

「1回目の面会のときは何も聞けなかったんですが、それよりもあれだけ憎かった父親の姿があまりにも変わり果てていて驚きました。頬がこけて、歯も何本か抜けて、もともと薄かった髪もさらに薄くなっていて、白髪も増えていて、面影がなかったんです。そして声を震わせながら『ごめんな』と謝り続けるんです。私は最初、父親に対する恨みだったり、憎しみだったりそういったものをすべてぶつけた上でその後に話を聞こうと思っていたのですが、その姿を見て何も言えなくなって。父親は己の命を持ってしても罪は償いきれない。死刑は受け入れていると言っていました」

2回目からは15分の面会で、父親が書いた128枚の手記を元に話を聞いた。それは世間で言われていることとはまた違うものだった。これはあくまで父が語る事件の真相と前置きした上で、大山さんは話を聞かせてくれた。

養父を恨んでいた父親

撮影・内外タイムス

大山さんの父親は両親が離婚し、子どもが必要ないからと親戚の養父養母に引き取られた。しかし、ある時を境に養父が家に帰ってこなくなった。その理由は、血のつながった本当の子どもが欲しいというものだった。養父は愛人を作って子どもを作った。それ以来、養父は家に帰ってこなくなった。

「父親と養母はすごく寂しい思いをしていました。養母は養父が愛人を作って子どもを産ませていることを知っていたので、子どもを引き取って育てるとまで言っていた。しかし、養父は愛人との関係を維持したかったので養母のことが邪魔になっていました」

そういう状況下で、父親が自宅に帰ると養母が絞殺された状態で見つかった。殺したのは養父だと父親は思った。警察の取り調べや捜査がはじまったが、養父は黙秘を貫いていた。いずれは自首すると思っていたが、いつまでたっても自首しないでいると今度は第一発見者の父親に警察の手が伸びてきた。

「時間を稼げば養父も自首してくれるだろうと思って、父親はとっさに養母は首をつって死んでいましたと話してしまったんです。しかし、それがそのまま自殺で処理されてしまった。つまり父親的には養父に対して養母を殺された恨みをずっと抱きながら生きてきたわけです」

養母殺しを認めた養父

そして時は経ち、1998年10月。大山家が経営していた生コン会社や不動産会社の経営方針をめぐって、父親と養父で話し合いが行われた。

「そのとき、父親は養母を殺したのは養父じゃないのかということを問い詰めたんです。そうしたらあっさり認めた。養父は子どもの産めない体が悪いと養母の身体的特性を責めた。それが父親にはどうしても許せなかった。そして養父のことを何度も何度も殴打したんです」

撮影・内外タイムス

話し合いの場は血の海になった。そのまま心中するつもりで車に乗せて自身も壁に突っ込んだ。しかし結果的に大けがをしただけだった。養父は亡くなるが、今度は養父の親戚が騒ぎはじめる。

「父親は翌日になれば逮捕されると思っていたらしいんですけど、なぜか逮捕されなかったんです。なぜかというと大山家の親戚たちが血だったり、残骸だったりを清掃してなかったことにしてしまったんです。そして、この話を警察に言われたくなかったら、養父が亡くなったら保険金を渡せと親戚からゆすられたんです」

警察に言われてしまうと大山さんたちが殺人犯の家族になってしまうと思った父親は、保険金を親戚に渡してしまう。すると母親の親戚のほうで、今度は殺人のうわさがたってしまう。

「母親はずっと父親のことをかばっていたんですが、保険金を渡したことを知って、やましいことがあるから渡したんでしょと泣き崩れたんです」

何も知らずに死んだほうが幸せかもしれない

そんな姿を見て、これ以上悲しませたくないと、保険金はだまし取られたんだ、必ず返ってくると弁護士に相談して作ってもらった書類を母親に見せて信じてもらっていたものの、結局うそが詰まって保険金6000万円が返ってくるという話をしてしまった。その日にちが2000年3月2日だった。

「その前日、母親はすごく有頂天になっているんです。やっとお金が返ってくる。ただ母親はお金がほしかったわけではなく、返ってきたお金を親戚たちにたたきつけて無実を証明できることをすごく喜んでいた。しかし実際はそんな話はなく、すべてがばれてしまい悲しみのどん底に突き落としてしまうことになる。そうなるなら何も知らないうちに死んでしまったほうがいいんじゃないかという狂った考えに父親はなってしまった」

父親は母親の飲み物に睡眠導入剤を入れて、母親はそれを飲みながら父親と一緒に晩酌をした。眠ってしまう前に母親は、意識がもうろうとする中で、父親に一緒にお風呂に入ろうと言い出した。そして母親は浴槽で眠りに落ち、父親はそのまま母親を抱きかかえて沈めた。

「一瞬、母親の意識が戻り、なんで、なんでって抵抗したんです。後に引けない父親はそのまま殺害したんですが、最後に私の名前、『ヒロくん』って呼んでいたんです。それが私のなかで一番つらかった話です。寝室で眠っていたのですが、その叫びになぜ気づけなかったのか、私のなかで一番の後悔です」

そして、このままでは大山さんが殺人犯の息子になってしまうという理由から、とっさに夜釣りというアリバイ工作を思いつき、実行した。そして事件の夜につながっていく。

撮影・内外タイムス

「このような話を聞くなかで父親への感情も少しずつ変わっていきました。それまでは死んで当然と思っていたのですが、できれば生きて罪を反省してほしいと」

しかし大山さんの思いもむなしく2011年、最高裁は上告を棄却、死刑が確定した。

「残念でしたが、やるだけのことはやった結果だったので、受け入れるしかないのかなという思いでした。でも、最高裁の判決の中で、裁判長の方から、ただ、一番の被害者といっても過言ではない長男の父親を死刑にしないでくださいという言葉は重いということを後付けで言ってくださったみたいで、僕の思いは伝わったとは思います。被害者遺族は僕だけではないので僕がすべての意見を代弁するわけにもいきませんし」

父親が語った事件のもう一つの真相は裁判のなかでも弁護士からは伝えられたが、保険金殺人でない証拠にはならなかった。

父親にはもう楽になってほしい

刑が確定して15年。死刑を待つ父親の息子という立場の大山さんは、もう面会には行っていないという。

「父親から執行の直近まで面会や手紙のやり取りをしていると死刑が執行されたときにお互いの心に残る傷が深くなると言われたんです。実際に、2021年、22年あたりからパタリと父からの手紙が止まりました。ついにこの時が来たんだなと思いました」

弁護士によると、父親は拘禁症状がかなりひどい状況になっているという。大山さんは法務省に父親の死刑執行の嘆願書を何通も出している。

「父親は私の気持ちをくんで裁判で戦った結果、死刑判決にはなったけれども、精神異常をきたして、拘禁状態で苦しんでいる。もし、当初の父親の願いのように、死刑を望んでいたらもっと刑期が早かったかもしれない。だから今度は私が父親の気持ちをくむ番かなと思うんです」

現在、大山さんは、名古屋の風俗店に勤務している。家族を持つことも諦めた。刺青に対する社会の偏見が、自身の家族を持つことへの諦めになる。そう思い覚悟の証として背中に入れ墨も入れた。世の中に対しては加害者家族や死刑制度に関するシンポジウムなどを開催し言論活動を行っている。

「社会がイメージする加害者家族像、例えば、死刑囚の家族は笑うなとか、下を向いて生きろとか、楽しんじゃいけないとか、やっぱりそういうイメージがどうしてもある。そのイメージから外れてしまうと誹謗（ひぼう）中傷、差別を受けるという状況があるなかでいかになくしていくか。死刑制度に関しても、中身を何も見ずに、表面のニュースだけを見て、こんなの死刑だろうと軽い気持ちで断罪する人が多い印象があった。やはり全ての事件にアンテナを張ってその内容まで見て考えてというのは疲れると思うんですけど、人生に一度ぐらいはそういった問題としっかり向き合った上で死刑が本当に必要なものなのかどうなのか、判断してほしい。そのきっかけ作りでやっています」

撮影・内外タイムス

《プロフィール》

大山寛人（おおやま・ひろと）父親が母親を殺害していたことが発覚し、父親に対する憎悪、非行、ホームレス、加害者家族としての差別、自殺未遂等、様々な苦悩を経験。その後、被害者遺族としての苦悩、加害者家族への差別問題、そして死刑制度について向き合うきっかけを作りたいと考え、活動を開始。現在に至るまで、自身の経験や思いを伝え続けている。