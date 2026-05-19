好きな芸能人や政治家が、言ってもいないことを言っている映像。見たことがないだろうか。

あるいは、有名女優が脱いでいる動画。本人は一切関与していないのに、ネット上にあふれている。技術的には、もう誰でも作れる。AIが、本物と見分けのつかない偽の映像を生成する「ディープフェイク」は、どこまでも進化を続けている。そして、その技術はフェイクポルノだけでなく政治と戦争の道具になっている。

もはや、なにが本物か偽物かを見破るのは、ほぼ不可能だ。

今年2月、ロシア内務省・専門犯罪捜査センター（ЭКЦ МВД）長のヴァジム・カズミン警察中将は、国営通信TASSのインタビューで、こう語っている。

「AIが作った偽の映像や音声は、専門の機械を使わなければ、まず見破れない。われわれプロの鑑識官でさえ、特別な装置なしには本物と区別がつかないのだ」

作った本人が見破れない

皮肉なことに、ロシアは米国や中国と並んで、ディープフェイクを使ったプロパガンダ工作を世界中で展開していると指摘されている国だ。つまり、偽の映像を作って世界にばらまいている張本人が、「自分たちでも見分けられない」と認めたことになる。作った本人が見破れないなら、普通の人間に見破れるはずがない。

技術だけの話ではない。今年2月末、米国とイスラエルがイランを軍事攻撃した直後に何が起きたか。

X（旧Twitter）のタイムラインに、次々と「衝撃映像」が流れ込んだ。テルアビブにミサイルが降り注ぐ映像。米軍の最新鋭ステルス爆撃機が撃墜され、乗組員が拘束される動画。「ネタニヤフ首相ががれきの下で血まみれで倒れている」という写真。「米兵650人が死亡した」という速報。どれもうそだった。AIが数時間で生成した、完全な偽情報だった。

「なかでも手が込んでいたのが、ネタニヤフ『暗殺』キャンペーンです。血まみれで倒れる首相の精巧な合成写真、埋葬布に包まれた遺体の画像、さらには『イスラエルのメディアが死亡を確認した』と報じる偽のニュースキャスターのディープフェイク動画まで作られました。口の動きと音声が微妙にずれている。専門的な検出ツールを使えば見破れますが、スマートフォンで流し見している一般の人には、まずわかりません」（ヨーロッパのサイバーセキュリティー専門家）

この「ネタニヤフ死亡」コンテンツを拡散させたアカウントの正体は、スコットランド独立派やラテン系女性を装ったイラン革命防衛隊（IRGC）系の偽アカウント62個だったとされている。

ディープフェイク合戦に突入

これに対し、米国とイスラエルも極めて高度なディープフェイクを用いた工作を実施した。

「イスラエルはイラン国内のテレビ局をハッキングし、乗っ取った放送でネタニヤフとトランプの演説を流しました。イランの祈とうアプリにも侵入し、内部から情報工作を仕掛けたとされています。さらに、ネタニヤフがファルシ語（イランの公用語）でイラン国民に語りかける動画が投稿されました。映像は本物です。音声はAIが生成したものだった。ネタニヤフはファルシ語を話せませんから。つまり、どちらの側も同じ技術を使っていたわけです。違いは規模と洗練度だけです。情報戦はもはや戦闘と同時進行で、機械の速度で動いているのです」（前同）

こうしたディープフェイクを製造し投稿するのは、ほぼAIに指示するだけで完結するようになっている。つまり、パソコンさえあれば低予算でも実施可能だ。これまで軍事力で他国を圧倒していた国々にとっては、小国に社会を混乱させられることも懸念しなければならない、厄介な事態になっているというわけだ。

なにせ、ディープフェイクの影響力はすごい。死亡説を流されたネタニヤフはコーヒーショップで買い物をする「生存確認動画」をSNSに投稿したが、そっちのほうが「偽物ではないか」と西側でも、まことしやかに語られるなどの混乱がみられたのである。

「フェイクだと証明されても、見た人間の脳にはすでに映像が焼き付いています。否定報道がどれだけ出ても、最初の衝撃映像を見てしまった人間の印象は簡単には変わりません。これは認知心理学が証明している事実で、情報戦の専門家はとっくにそれを知っていることです」（前同）

日本にも影響がきている

これは日本も無縁の問題ではない。日本でも選挙のたびに誤情報や偽情報が流され、度々問題になっている。さまざまな法整備も検討されているが、AIの進化はそれよりも早い。例えば、昨年の今頃は日本語を十分に表現できていなかったChatGPTの画像作成機能がそれだ。今公開されている最新バージョンではプレゼン資料を作るときに必要なタイトルや数字だけを教えたら、数分間でまったく問題のないものが出来上がるほどだ。

つまり、スマホの中でディープフェイクが手軽に作れる日も遠くはない。しかも厄介なことに、この技術は民主主義国家でも独裁国家でも、国家でも個人でも、誰でも使える。なのに、日本の政治家はこの問題をまだ本気で考えていない。有権者が気づいたときには遅いのだ。

芸能人の偽ポルノから進化した技術が、世界をだまし、戦争の情報空間を支配するまでになった。それを誰も止められないと、作っている側すら認めている。

今日見た動画のうち、どれが本物で、どれがうそか。その問いを持たないまま画面を見続けることの意味が、今問われている。

文/昼間たかし 内外タイムス