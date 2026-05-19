お出かけ先で2匹の愛犬を抱っこしながら、記念写真を撮影したら…。目の錯覚を起こすユーザーが続出した『奇跡の1枚』が話題になっているのです。

AI疑惑まで浮上したその光景は記事執筆時点で36万回を超えて表示されており、3万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：2匹の犬を抱っこして『記念撮影』をした結果→脳がバグる『奇跡の1枚』】

2匹の犬と記念写真を撮影した結果…

Xアカウント『@pom__pudding』に投稿されたのは、2匹の愛犬を抱っこして撮影された1枚のお写真。

この日、飼い主さんは愛犬ビションフリーゼ「ぽむ」くん、ビションプー「ぷりん」くんと共にお出かけを楽しまれていたのだといいます。

目の錯覚を引き起こす…『奇跡の1枚』が話題

何気なく、ぽむくんとぷりんくんを抱っこして撮影したところ…思いがけず、目の錯覚を引き起こす写真を撮影することとなったのだそう。

もふもふでふわふわ、まるでぬいぐるみのようなお姿のぽむくん、ぷりんくんのお顔がちょうど抱っこしている飼い主さんたちのお顔を隠して…。

犬面人…！？白っぽいお洋服と、ぽむくんとぷりんくんのお体が馴染みすぎてしまい…お顔から上だけがワンコのように見えてしまう光景が爆誕してしまったそう。

狙ったわけではないのに…すべてがちょうど良くフィットした瞬間を捉えた奇跡の1枚は、飼い主さん自身はもちろん、多くのユーザーを驚かせ笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「うわお！完全に目の錯覚起こしました」「絶賛AIかと思って見たら…！」「ビックリした！」「中に人入ってるじゃなくて、外に犬かぶってる人間…？」などのコメントが寄せられています。

ふわふわ凸凹兄弟の日常

ビションフリーゼのぽむくんは、12.8キロのマシュマロボディの持ち主。弟のぷりんくんも立派に成長されたものの…ぽむくんと並ぶといつまでも赤ちゃんのように見えてしまうのだそう。

飼い主さんに溺愛されながら、仲良くのびのびと幸せに暮らすぽむくん、ぷりんくんのお姿はビションフリーゼ、ビションプーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@pom__pudding」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。