いつもは吠えない子犬が、予想外のものを敵認定して吠え始めて…？子犬の犬生１周目すぎる行動に、キュンとする人や爆笑する人が続出しています。

【動画：いつもは大人しいのに、突然ブチギレだした子犬→様子を見に行ってみると…想定外だった『まさかの光景』】

子犬が吠えている相手は…？

TikTokアカウント「mochimaru1124」に投稿されたのは、生後4ヶ月のビションフリーゼ「もち丸」くんの可愛くて面白い行動です。

普段のもち丸くんは全然吠えないそうですが、ある日突然「ヴ～ッ、ワンワン！」と怒ったように吠え始めたそう。飼い主さんがどうしたのか気になって、ケージの中にいるもち丸くんの様子を覗いてみたら…？

もち丸くんは柵の前でおしりを高く上げたまま上半身だけ低くするという、犬が威嚇する時によく見せるポーズをとっていたとか。そして柵の向こうにはトイレシートが置いてあり、パッケージにはニコッと笑っている犬の姿が。

犬生１周目すぎる光景に爆笑

どうやらもち丸くんはパッケージの犬を敵認定して、「誰だ、お前は！？ここは僕の家だぞっ」と必死に訴えているよう…！吠えたり唸ったりするだけでなく、「やっつけてやる～」と引っ掻くような仕草を見せる場面も。ご本人は至って真剣ですが、犬生１周目すぎる姿が可愛くて思わず笑ってしまいます。

飼い主さんが背後からカメラを向けていたら、途中でくるりと振り向いたもち丸くん。その後は「怪しいヤツがいるよ！何とかして～」と言わんばかりに、飼い主さんをじっと見つめていたとか。このままではもち丸くんが再び吠え始めそうなので、飼い主さんはトイレシートを見えない場所に隠したそうですよ。

この投稿には「えー！めっちゃかわいいですね」「うちのもするw」といったコメントが寄せられています。

「待て」の練習をしながら成長中

もち丸くんは飼い主さんに愛情を注がれながら、すくすく成長中。最近は苦手だった「待て」もできるようになってきたそうですが、やはりオヤツを前にじっと待っているのは難しくて、「まだかな？」とウズウズして手足が動いてしまうのだとか。そして「ヨシ」の合図が出た瞬間に、大喜びでオヤツに飛びかかるそう。

これからももち丸くんが健やかに成長していき、元気いっぱいで愛くるしい姿をたくさん見せてくれますように。

もち丸くんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「mochimaru1124」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mochimaru1124」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。