犬が亡くなった時の「供養方法」5選

1.ペット霊園での火葬・埋葬

ペット霊園を利用する方法は、現代で最も一般的な供養の形です。火葬には、他のペットと一緒に火葬する「合同火葬」と、一頭ずつ個別に行う「個別火葬」があります。合同火葬は費用を抑えられますが、お骨を返してもらうことはできません。

一方、個別火葬であれば、飼い主の手でお骨を拾う「拾骨」ができ、その後は霊園の納骨堂に預けたり、お墓を建てたりすることも可能です。プロのスタッフが進行をサポートしてくれるため、安心して愛犬を見送ることができます。

2.自宅の庭への埋葬（土葬）

「住み慣れた家の近くにいてほしい」と願う飼い主にとって、自宅の庭への埋葬は古くから親しまれてきた方法です。ただし、実施する際は自分の所有地であることが絶対条件です。公園などの公共の場所や他人の土地に埋めることは法律で禁止されています。

また、野生動物に掘り返されたり、近隣への悪影響が出たりしないよう、かなり深く穴を掘り、石灰を撒くなどの衛生的な配慮も欠かせません。環境の変化により将来的に土地を手放す可能性も考慮して慎重に判断しましょう。

3.プランター葬

庭がないマンション住まいの飼い主や、引越しが多い方に選ばれているのがプランター葬です。大きな植木鉢の中に遺体を安置し、その上にお花や樹木を植えて供養します。愛犬が綺麗な花に姿を変えて、その後も一緒に生活できるという温かみのある方法です。

ただし、遺体が完全に分解されるまでには長い年月がかかるため、適切な土選びや水管理などの工夫が必要です。小型のペットに適した方法ですが、手軽に始められる供養として近年注目を集めています。

4.手元供養

火葬した後の遺骨をすべてお墓に入れず、自宅で保管する方法を手元供養と呼びます。リビングに小さな祭壇を作って骨壺を安置したり、遺骨の一部をペンダントやカプセルに入れて持ち歩いたりするスタイルがあります。

「まだ離れたくない」という飼い主の寂しさを和らげる効果があり、いつでも身近に存在を感じられるのが最大の特徴です。最近では、遺骨を加工して人工ダイヤモンドやプレートを作るなど、インテリアに馴染むメモリアルグッズも非常に増えています。

5.散骨（海洋散骨など）

「自然に還してあげたい」「ドッグランや海が好きだった」という犬のために、遺骨を粉末状にして海や山に撒く散骨という選択肢もあります。特に海洋散骨は、専門の業者が船を出してマナーを守った場所で行うのが一般的です。

お墓を管理する後継者がいない場合や、特定の場所に縛られたくないと考える飼い主に向いています。ただし、一度撒いてしまうと後からお骨を回収することはできないため、家族全員が納得した上で、一部を手元に残すなどの工夫をすると後悔が少なくなります。

犬が亡くなった直後の正しい処置

愛犬の息が止まっていることを確認したら、まずは落ち着いて体を整えてあげることが大切です。

亡くなった直後から死後硬直が始まるため、手足が突っ張る前に優しく曲げて、眠っているようなリラックスした体勢にしてあげましょう。

次に、お湯で濡らしたタオル等で全身を優しく拭き、毛並みを整える「エンゼルケア」を行います。ご遺体の傷みを防ぐために、保冷剤やドライアイスをタオルで巻き、特に内臓があるお腹や頭部を重点的に冷やしてください。

夏場は特に注意が必要で、冷房を強めた涼しい部屋に安置し、お気に入りのおもちゃやフードを供えて、静かにお別れの時間を過ごしましょう。

事前準備と亡くなった後の手続き

愛犬との別れは突然やってくることも多いため、元気なうちからある程度の準備をしておくことは決して不謹慎ではありません。信頼できるペット火葬業者を事前にリサーチし、料金プランや対応の良さを確認しておくだけで、いざという時の不安を大きく減らせます。

また、お見送り当日には一緒に火葬できるもの（生花や手紙）と、黒煙の原因になるため制限されるもの（プラスチックや厚手の毛布）があるため、事前に確認しておくとスムーズです。

さらに、亡くなった後は法律上の手続きも必要です。狂犬病予防法に基づき、保健所や市区町村の役所へ30日以内に「死亡届」を提出する義務があります。あわせてペット保険の解約手続きも忘れずに行いましょう。

悲しみを癒すために

長年家族として過ごした犬を失う喪失感は計り知れず、深い悲しみや無気力感に襲われる「ペットロス」になるのはごく自然なことです。

大切なのは、「もっと何かできたのではないか」と自分を責めすぎないことです。悲しい時は涙を流し、周りの人に思い出話をすることで、心が少しずつ整理されていきます。

また、遺骨を加工したメモリアルジュエリーを作ったり、フォトアルバムを作成したりして、愛犬の生きた証を残すことも心の癒やしに繋がるでしょう。

供養とは亡くなった犬のためだけでなく、残された飼い主が前を向くためのステップでもあります。無理に立ち直ろうとせず、自分のペースで愛犬への感謝の気持ちを伝えていきましょう。

まとめ

愛犬との最期のお別れは、悲しいだけでなく、これまでの感謝を伝える最高の機会でもあります。

適切な処置を行い、自分たちのライフスタイルに合った供養方法を選ぶことで、心安らかな旅立ちを支えることができます。事務的な手続きも大切ですが、何より飼い主が笑顔で「ありがとう」と送り出せるよう、心を込めて準備を進めてくださいね。

(獣医師監修：寺脇寛子)