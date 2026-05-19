アルバニア代表で監督交代…シウヴィーニョ監督退任でマラン氏が新監督就任
アルバニアサッカー連盟（FSHF）は19日、イタリア人指揮官のロランド・マラン氏のアルバニア代表監督就任を発表した。
アルバニア代表は2023年1月からシウヴィーニョ監督が指揮官を務め、EURO2024では同国史上2度目の本大会行きを成し遂げた。
また、FIFAワールドカップ2026欧州予選ではイングランドやセルビアと同居したグループリーグを2位通過したが、プレーオフ準決勝でポーランドに敗れて本大会行きを逃していた。
これを受け、シウヴィーニョ監督の退任が決定し、後任として招へいされたのが、63歳のイタリア人指揮官だ。
マラン氏はこれまでカリアリやキエーヴォ、ジェノア、ピサといった母国クラブの指揮官を歴任。2024年12月にブレシアの指揮官を解任されて以降はフリーの状況が続いていたが、今回自身初の代表チームの指揮官となった。
経験豊富な指揮官は「このユニフォームに対する皆さんの深い愛情をピッチ上で表現するために、私の経験と情熱のすべてを注ぎ込む」と監督就任に際して意気込みを語っている。
アルバニア代表は2023年1月からシウヴィーニョ監督が指揮官を務め、EURO2024では同国史上2度目の本大会行きを成し遂げた。
また、FIFAワールドカップ2026欧州予選ではイングランドやセルビアと同居したグループリーグを2位通過したが、プレーオフ準決勝でポーランドに敗れて本大会行きを逃していた。
マラン氏はこれまでカリアリやキエーヴォ、ジェノア、ピサといった母国クラブの指揮官を歴任。2024年12月にブレシアの指揮官を解任されて以降はフリーの状況が続いていたが、今回自身初の代表チームの指揮官となった。
経験豊富な指揮官は「このユニフォームに対する皆さんの深い愛情をピッチ上で表現するために、私の経験と情熱のすべてを注ぎ込む」と監督就任に際して意気込みを語っている。