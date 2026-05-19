楽天グループは、動画配信サービス「Rakuten TV」の「Rakuten パ・リーグ Special」で、AI技術を活用した新コンテンツ「全球ダイジェスト」の提供を開始した。

「全球ダイジェスト」は、1試合におけるすべての投球シーンをカバーし、短時間で試合の全容を把握できるダイジェスト映像。対象は、パ・リーグ球団主催の一軍公式戦、パ・リーグ球団主催の交流戦、パ・リーグ クライマックスシリーズ。

Ⓒ H.N.F./Ⓒ Rakuten Eagles/Ⓒ SEIBU Lions/Ⓒ C.L.M./Ⓒ ORIX Buffaloes/Ⓒ SoftBank HAWKS

また、「日本生命セ・パ交流戦 2026」では、従来のパ・リーグ球団主催の交流戦全試合に加え、セ・リーグ球団主催試合の一部も配信される。対象は、東京ヤクルトスワローズ主催の全9試合と、横浜DeNAベイスターズが主催する東北楽天ゴールデンイーグルス戦3試合。配信開始は5月26日18時。

「Rakuten パ・リーグ Special」では、パ・リーグ公式戦全試合やパ・リーグ クライマックスシリーズ、一部のオープン戦、試合後のヒーローインタビューなどが配信されている。今シーズンからはファーム公式戦や球団応援番組の配信も開始された。ただし、北海道日本ハムファイターズ、阪神タイガース、横浜DeNAベイスターズ、読売ジャイアンツ、広島東洋カープの主催ファーム公式戦は配信対象外。

楽天モバイルの「Rakuten最強U-NEXT」「Rakuten最強プラン」「Rakuten最強プラン データタイプ」契約者は、「Rakuten パ・リーグ Special」を追加料金0円で視聴できる。

このほか、6月14日まで「月額プラン 20%オフキャンペーン」も実施。期間中に月額プランへ申し込むと、通常702円のところ、初月562円で利用できる。

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