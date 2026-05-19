【ひらがなクイズ】解けたらさすが！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは東南アジアの伝統料理
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、お酒の魅力を伝えるプロフェッショナル、異国の食文化を彩る1皿、そして衣服を扱いやすくするための知恵という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□りえ
□□たむ
す□□すび
ヒント：レストランなどで客の要望に合わせてお酒を選ぶ専門職。青パパイヤを使った、辛みと酸味が特徴的な東南アジアのサラダ。そして、シャツなど衣服の一部をたくし上げて固定することを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「そむ」を入れると、次のようになります。
そむりえ（ソムリエ）
そむたむ（ソムタム）
すそむすび（裾結び）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、洗練されたおもてなしの技術、エスニック料理の鮮烈な味わい、そしてファッションの知恵を組み合わせました。共通する「そむ」という響きが、華やかなレストランの席から、エキゾチックな異国の食卓、さらにおしゃれに見せる工夫までを独特のリズムでつないでいます。言葉が持つ世界観の広がりを楽しんでいただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、お酒の魅力を伝えるプロフェッショナル、異国の食文化を彩る1皿、そして衣服を扱いやすくするための知恵という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□りえ
□□たむ
す□□すび
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正解：そむ正解は「そむ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そむ」を入れると、次のようになります。
そむりえ（ソムリエ）
そむたむ（ソムタム）
すそむすび（裾結び）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、洗練されたおもてなしの技術、エスニック料理の鮮烈な味わい、そしてファッションの知恵を組み合わせました。共通する「そむ」という響きが、華やかなレストランの席から、エキゾチックな異国の食卓、さらにおしゃれに見せる工夫までを独特のリズムでつないでいます。言葉が持つ世界観の広がりを楽しんでいただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)