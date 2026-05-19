「まって爆笑」FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、スタッフ投稿にツッコミ「サイゼの間違い探しよりムズい」
FRUITS ZIPPERの櫻井優衣さんは5月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。ソロ活動の情報を発信するスタッフ運営アカウントのとある投稿に、引用リポストでツッコミを入れました。
【投稿】櫻井優衣、スタッフ投稿にツッコミ
しかし、よく見ると表情や顔の角度などがほんのわずかに異なっており、ファンの間では“間違い探し状態”に。コメントでは「目の光が違う。これは別の写真だ！！！」「2枚目の方がちょっっっとだけ顎引いてるんやと思う！」「間違い探しできそうなくらいの似て非なるかわゆいお写真です」「サイゼの間違い探しよりムズい」「そこに突っ込むゆいちゃん面白くてやばい」など、さまざまな声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
【投稿】櫻井優衣、スタッフ投稿にツッコミ
「突っ込むゆいちゃん面白くてやばい」櫻井さんは「まって爆笑！！！！ この写真は、流石に同じだよね！！！爆笑 公式さんは、天然さん！笑」とつづり、スタッフの投稿を引用リポスト。元の投稿には櫻井さんのソロショット2枚が添付されていましたが、一見すると同じ写真に見える絶妙な2枚となっていました。
普段はオフショットなどを投稿普段はライブのオフショットなどを披露している櫻井さん。2日には「客席にゆいがいた場合」とつづり、3枚の写真を公開しました。広い会場のアリーナ席に座るラフな私服姿が収められており、ステージ上とはまた違ったプライベート感あふれる姿が収められています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)