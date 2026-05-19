阪神黄金ルーキーは「肝が据わっとる」デビュー戦第1打席で圧巻の初球ヒットにファン衝撃「伝説が始まる」「ガチでいいな」

立石は第1打席の初球を振りぬいた（C）産経新聞社

注目の阪神のドラフト1位ルーキー、立石正広がプロ初安打を放った。

【動画】本当にえぐいな…プロ初安打をマークした立石の打撃シーン

5月19日の中日戦（倉敷）に「6番・左翼」で先発出場。2回先頭で回ってきた第1打席、中日先発、金丸夢斗の初球ストレートを中前にはじき返し、記念すべきプロ初ヒットをマークした。

この日に昇格したばかり、即スタメン起用したベンチの期待にしっかり応えた。