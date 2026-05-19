阪神黄金ルーキーは「肝が据わっとる」デビュー戦第1打席で圧巻の初球ヒットにファン衝撃「伝説が始まる」「ガチでいいな」
立石は第1打席の初球を振りぬいた（C）産経新聞社
注目の阪神のドラフト1位ルーキー、立石正広がプロ初安打を放った。
【動画】本当にえぐいな…プロ初安打をマークした立石の打撃シーン
5月19日の中日戦（倉敷）に「6番・左翼」で先発出場。2回先頭で回ってきた第1打席、中日先発、金丸夢斗の初球ストレートを中前にはじき返し、記念すべきプロ初ヒットをマークした。
この日に昇格したばかり、即スタメン起用したベンチの期待にしっかり応えた。
ドラフトでは3球団競合、即戦力ルーキーの呼び声高い立石がいよいよベールを脱いだ。ここまで3度の故障離脱の期間を経ながら、潜在能力の高さを認められてきた。
合流した1軍舞台で、ファーストストライクを迷いなく振りぬき、躍動した姿を見せたとあって、ファンの間でも立石の初安打には「肝が据わっとる」「ガチでいいな」「レフトのレギュラーは確定」「すごいね」「プロ初打席、初球を振れるのは凄いもんだ」「ルーキーとは思えない雰囲気」「構えと体格が鈴木誠也」「伝説が始まる」と反響が広がっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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