今まで、自分が肥満であるかどうかは、体重やBMI、体脂肪率などから判断するのが一般的でした。しかし、現在はCT検査やMRIなどによる画像診断が進歩し、体を輪切り状で撮影することが可能になりました。つまり、中心に骨があって、その周囲に筋肉と脂肪がつき、その外側を皮膚が覆っている状態を画像で見ることができるようになったのです。そして、この画像から、肥満には2つの種類があることがわかってきました。

脂肪のつき方は、「内臓脂肪」と「皮下脂肪」に分類されます。皮膚と筋肉の間の皮下組織にたまる脂肪のこと（二の腕を指でつまんだとき、皮膚のすぐ下についているもの）を皮下脂肪と呼び、腹膜や腸間膜など臓器の周囲に付着し、特に腸や肝臓などの周辺にたまりやすいもの（つまんでも確認できないもの）を内臓脂肪と呼びます。また、内臓脂肪は見た目にはわかりにくく、一見やせて見えるのに、おなかだけがポッコリとした体形であるケースも多く、肥満の自覚がない場合も少なくないそうです。

両者は脂肪がついている場所の違いもありますが、もっと重要なのは脂肪そのものの性質や働きの違い、そして病気になる危険度の違いです。命にかかわる重大な病気に進みやすいのは内臓脂肪型肥満です。内臓脂肪については、現在も研究が進められており、注目を集めています。

自分自身の脂肪のつき方を知るには、CT検査などで確認するのが確実ですが、おなか周りのサイズを測ることによってもある程度判断することができます。この機会におなか周りをチェックして、内臓脂肪型肥満のリスクがないかを確認してみましょう。（監修：健康管理士一般指導員）