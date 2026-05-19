【40代の初夏コーデ】羽織るだけで顔色がパッと明るく！ 大人に似合う「旬のカラーシャツ」スタイル3選
きれい色でフレッシュな印象に！ 初夏におすすめな大人コーデ3選トレンドカラーのバターイエローや上品なライトピンク、清潔感のあるサックスブルーを「襟つきシャツ」で取り入れた、40代以上の大人世代におすすめ「きれいめカジュアルコーデ」をご紹介します。
1. まろやかな発色の「バターイエロー」で今っぽく
写真は、2026年春夏のトレンドカラー「バターイエロー」をイメージさせるような淡いイエローを取り入れた着こなし。ビビッドなイエローとは異なる、肌になじむようなやさしげな色合いは、大人の女性も取り入れやすいカラーです。
インナーはタンクトップ＆サテン素材のロングスカートを「黒」でそろえて、シックで大人っぽいコーディネートです。
2. 「サックスブルー」で清潔感のある着こなしに
写真のコーディネートは、清潔感のある「サックスブルー」のリネンシャツを羽織った着こなし。シャツの定番色でもあり、流行り廃りがない長く愛用できるカラーです。
リネン100％素材で通気性が高く熱がこもりにくいため、蒸し暑い日でも涼しく着られるのもメリットです。
きれいめパンツに合わせてきちんと感を強調したり、写真のようにカジュアルなリブワンピースに羽織ってこなれ感を出したりと、シーンを選ばずに着まわせるアイテムです。
3. 「ライトピンク」で甘過ぎないフェミニンコーデ
写真で着用しているのは、リネン系素材を使ったライトピンクのオーバーサイズシャツです。リネン特有の程よいハリが感じられ、肌離れもよく快適な着心地です。
このような明るくやわらかな「ライトピンク」も、今シーズン注目を集めているカラー。日本流行色協会（JAFCA）が2026年の色として選定した「ハートフェルト・ピンク」にも近い色合いで、甘くなり過ぎずに品よく着られます。
レースのキャミソールというインナーとの組み合わせも、今年らしいポイントです。ボトムスがパンツでも、やさしげでフェミニンな雰囲気に仕上がっています。
ぜひ参考にしてみてくださいね！
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)