顔色を明るく見せてくれて、季節感のあるおしゃれも楽しめる「きれい色の襟つきシャツ」でつくる初夏コーデをご紹介します。※画像出典：WEAR

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きれい色でフレッシュな印象に！ 初夏におすすめな大人コーデ3選

トレンドカラーのバターイエローや上品なライトピンク、清潔感のあるサックスブルーを「襟つきシャツ」で取り入れた、40代以上の大人世代におすすめ「きれいめカジュアルコーデ」をご紹介します。

1. まろやかな発色の「バターイエロー」で今っぽく


写真は、2026年春夏のトレンドカラー「バターイエロー」をイメージさせるような淡いイエローを取り入れた着こなし。ビビッドなイエローとは異なる、肌になじむようなやさしげな色合いは、大人の女性も取り入れやすいカラーです。

透け感のあるシアー素材を使用したシャツは、今っぽく軽やかに着られるので、1枚あると重宝します。少しゆとりがあるサイズ感も羽織りやすくて◎。こちらのシャツは、フロント部分をカシュクールブラウスのようにアレンジできる点も優秀です。

インナーはタンクトップ＆サテン素材のロングスカートを「黒」でそろえて、シックで大人っぽいコーディネートです。

2. 「サックスブルー」で清潔感のある着こなしに


写真のコーディネートは、清潔感のある「サックスブルー」のリネンシャツを羽織った着こなし。シャツの定番色でもあり、流行り廃りがない長く愛用できるカラーです。

リネン100％素材で通気性が高く熱がこもりにくいため、蒸し暑い日でも涼しく着られるのもメリットです。

きれいめパンツに合わせてきちんと感を強調したり、写真のようにカジュアルなリブワンピースに羽織ってこなれ感を出したりと、シーンを選ばずに着まわせるアイテムです。

3. 「ライトピンク」で甘過ぎないフェミニンコーデ


写真で着用しているのは、リネン系素材を使ったライトピンクのオーバーサイズシャツです。リネン特有の程よいハリが感じられ、肌離れもよく快適な着心地です。

このような明るくやわらかな「ライトピンク」も、今シーズン注目を集めているカラー。日本流行色協会（JAFCA）が2026年の色として選定した「ハートフェルト・ピンク」にも近い色合いで、甘くなり過ぎずに品よく着られます。

レースのキャミソールというインナーとの組み合わせも、今年らしいポイントです。ボトムスがパンツでも、やさしげでフェミニンな雰囲気に仕上がっています。

ぜひ参考にしてみてくださいね！
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)