カシオ計算機は、電子楽器などで培った音のデジタル制御技術を活用し、「聞こえ」の悩みを解決する新ブランド“earU（イアユー）”を立ち上げる。第一弾として、耳をふさがないカフ型形状で、快適な装着感と自然な聞こえを実現したヒアリングアシストイヤホン「ER−100」を、5月28日に発売する。

近年、世界的に難聴リスクを抱える人が増加しており、「聞こえ」の問題が社会課題となりつつある（WHO（世界保健機関）によると、若者（12〜35歳）の50％が個人用オーディオで、40％がバーやクラブ等で大音量を聞いているため、年齢層によらず難聴リスクが増加しているといわれている）。それに伴い、聞こえを補助する機器の需要も拡大しているが、その多くは耳をふさぐことによる圧迫感や閉塞感、見た目への抵抗感が課題となっていた。



「ER−100PT−NB」

今回案内する“earU”「ER−100」は、まるでつけていないような自然な聞こえと、「隠す」のではなく「魅せる」個性的なデザイン、そして快適な装着感で「ずっとつけていたくなる」新感覚のヒアリングアシストイヤホンになっている。耳穴をふさがないカフ型形状によって、蒸れや痛みなどのトラブルが起きにくく、片耳約8g（スタイルアクセサリーを装着しない状態）という軽量設計で、長時間でも快適に装着できる。音声処理では、外音とデジタル補正音が自然に重なり合うことで、音の距離感や方向まで認識しやすく、聞きたい声をクリアに届ける。さらに、ハウリングの原因となる不要な共振を抑制し、逆位相によって音漏れも低減することで、周囲に配慮した使用が可能となる。



「ER−100PT−WY」

また、本体に付け替え可能なスタイルアクセサリーによって、気分や場所に応じて好みのデザインにアレンジができる。

聞こえの調整は、専用スマートフォンアプリで手軽に行える。聞こえの状態をチェックして、自動で音量や音質を調整できるほか、オフィスや屋外、レストラン、会議室など利用シーンに応じた切り替えにも対応している。



「ER−100SH−WY」

長時間の連続使用にも対応したバッテリー（リスニングモードで約9.5時間、ストリーミングモードで約14時間の連続使用が可能）や、本体を収納すると自動的に充電されるケースなど、外出時でも使いやすい仕様になっている。会話や周囲の音を聞き取りやすくする用途に加え、ワイヤレスイヤホンとしても使用でき、音楽鑑賞や通話も楽しめる。

同社は、「驚きを身近にする力で、ひとりひとりに今日を超える歓びを。」というパーパスを掲げ、人々の心と暮らしが豊かになる社会の実現を目指している。“earU”ブランドを通じて、音を通したコミュニケーション体験を支え、一人ひとりの毎日に寄り添う新たな価値を提供していく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］5月28日（木）から順次

カシオ計算機＝https://www.casio.com/jp