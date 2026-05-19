プロレス界がビッグカップル誕生に沸いたこの週末。各方面から届いた祝福の中には、2人と親交の深い“平成の歌姫”からの熱いメッセージも含まれていた。

【画像】WWEビッグカップルと“平成の歌姫”貴重なオフショット

世界最大のプロレス興行“WWE”で活躍する女子スーパースターのイヨ・スカイと、今年1月に新日本プロレスを退団し、同4月からWWEと契約を果たしたNARAKU（旧・EVIL）が結婚していたことが17日、発表された。同日放送されたTBS系番組『情熱大陸』にてイヨの特集が組まれ、放送内で「3年前に婚姻届を提出」していたことが明かされるなど、サプライズ発表に国内外のプロレスファンが驚かされた。

ファンはもちろん、同僚のスーパースターたちからも祝福の声が寄せられるなか、イヨと親交の深い歌手の倖田來未も、18日に自身のインスタグラムを更新。長文のメッセージと貴重なプライベート写真で2人を祝福した。

倖田は「気づいたら、もう、短いものの濃厚な関係やん！と、写真を見ながら懐かしんでおりました！」「家族でこれからもファンとしても応援していますし、時に、妹のようにぺちゃくちゃ旦那の話をしましょう！！笑笑」「これからも、お互い良いところを伸ばし合い 最強夫婦でいてください！！ 私たちは、最狂夫婦狙います！」などと綴り、ディスカウントショップの“ドンキホーテ”をバックに撮影された2ショットや、自宅と見られる家でNARAKUらも交えてリラックスする写真などが投稿されている。

イヨもこの投稿に反応。「わたしもくぅちゃん家みたいな仲良し家族を築けるように頑張りまっする」などとコメントしているほか、自身のインスタグラムのストーリーズ投稿でも「大人になってこんなに仲良しの友達ができるだけで奇跡なのに、それが中学生の頃毎日歌声を聴いて憧れてたくぅちゃんだなんて いつも仲良くしてくれてありがとう」と感謝を伝えていた。

仲睦まじい2人のやり取りには約2.1万件の“いいね”がすぐさま押され、ファンからも「素敵な関係ですね」「イヨちゃん昨日テレビで観ていて、くぅちゃんに似てると思っていましたし、きっと仲良しじゃないかなと思っていたら、やっぱり」「家族みんなで仲良くしてる最高です」「最強、最狂夫婦どちらも応援します」などと祝福のコメントが殺到していた。

アメリカでの共同生活がスタートする2人を待ち受けるのは、“祭典”レッスルマニアを経てますます混沌とするWWE「RAW」のストーリーと、第3団体「NXT」での熾烈なサバイバルだ。互いに支え合い、米マット最高峰で存在感を示すことができるか。今後の活躍に期待しよう。

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