20日は広い範囲で雨が降りそうです。関東も夜は傘の出番となるでしょう。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■20日は西からまとまった雨に

20日(水)は梅雨前線が西日本〜東日本の南にのびる予想です。

このため、西日本や東海、北陸を中心に、まとまった雨となるでしょう。西日本、東日本の太平洋側を中心に、雨脚が強まりそうです。高知では1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降る所があるでしょう。

夜には関東や東北南部も雨の降り出す所がありそうです。また、北海道は朝、一時的に雨の降る所がある見込みです。

【雨が降る時間帯は？】

九州→九州南部の雨は午前が中心。九州北部は日中雨のやむ時間が長いですが、夜はまた雨雲が広がるでしょう。一日雨が降りやすい状態が続くため、傘は持ち歩いておくと安心です。

中国・四国→午前中は雨の降る所は少ないでしょう。昼頃からはまとまった雨雲がかかりそうです。四国は夕方にかけて、中国地方は夜にかけて雨が降ったりやんだりとなるでしょう。

近畿→雨は午後からが中心です。夜にかけて本降りの雨となるでしょう。

東海→午後は次第にまとまった雨雲がかかるでしょう。夜遅くなるほど雨の降り方が強まる予想です。

北陸→降り出しの早い福井県で夕方から、遅い新潟県で夜から雨が降り出す見込みです。夜遅くは雨脚の強まる所があるでしょう。

関東→夜遅くは次第に雨が降り出すでしょう。日中は晴れ間が出るので、晴雨兼用の傘があるとよさそうです。

東北南部→日中は広く晴れますが、ゆっくり天気は下り坂です。夜遅くは福島県を中心に雨が降るでしょう。

■広い範囲での暑さは落ち着く 関東は厳しい暑さ続く

20日(水)は、ここ数日続いていた極端な暑さがようやく落ち着きそうです。ただ、湿気は増えるため、ムシムシするでしょう。

前日との気温差が10℃くらいとかなり大きくなる所もありますので、体調管理にお気をつけください。

◎最高気温の変化が大きい地点◎

北海道・帯広 19日(火)25.0℃ → 20日(水)15℃予想

青森・八戸 19日(火)27.1℃ → 20日(水)17℃予想

京都 19日(火)32.7℃ → 20日(水)27℃予想

松江 19日(火)32.1℃ → 20日(水)24℃予想

一方、日中晴れ間の出る関東は20日(水)も暑さが続くでしょう。

【20日(水)の予想最低気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 10℃（-1 5月下旬）

仙台 17℃（＋2 6月下旬）

新潟 17℃（＋1 6月上旬）

東京 18℃（-1 6月中旬）

名古屋 19℃（＋1 6月中旬）

大阪 20℃（＋1 6月中旬）

広島 20℃（＋3 6月中旬）

福岡 22℃（＋3 6月下旬）

那覇 23℃（±0 5月下旬）

【20日(水)の予想最高気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 17℃（＋1 平年並み）

仙台 25℃（-4 7月上旬）

新潟 27℃（-3 7月上旬）

東京 28℃（-1 7月上旬）

名古屋 27℃（-3 6月上旬）

大阪 26℃（-3 5月下旬）

広島 25℃（-4 5月下旬）

福岡 29℃（＋1 7月上旬）

那覇 29℃（±0 6月上旬）

■平年の梅雨入りはいつ？

九州など西日本では20日(水)にも梅雨入りする地域があるかもしれません。まだ梅雨入りしていない地域の、平年の梅雨入りの時期はこちらです。

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九州南部 5月30日頃

九州北部 6月4日頃

四国 6月5日頃

中国 6月6日頃

近畿 6月6日頃

東海 6月6日頃

関東甲信 6月7日頃

北陸 6月11日頃

東北南部 6月12日頃

東北北部 6月15日頃

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■週間予報

この先はしばらく、九州から東北の各地で曇りや雨のすっきりしない天気が続くでしょう。

21日(木)は西日本や東日本、東北南部の広い範囲で雨が降り、雨脚の強まる所があるでしょう。22日(金)になると西から雨雲が抜けていきますが、関東など一部は雨が残る見込みです。その後、土日も西から天気が下り坂となりそうです。23日(土)は西日本で雨が降り出し、24日(日)にかけて広い範囲で雨が降るでしょう。

週後半は各地で最高気温が平年並みか、それより低くなる見通しです。東京は21日(木)・22日(金)と最高気温21℃で4月下旬並みでしょう。週明け25日(月)には、また一気に暑くなりますが、それまでは控えめな暑さとなります。服装選びを間違えないよう、お気をつけください。

気象予報士 岡田沙也加