飲むこと以外は何も決めずに出発！ 『ワカコ酒』の新久千映が描く、日本各地の酒と肴、そして人との出会いに酔いしれる大人のひとり旅！【書評】

飲むこと以外は何も決めずに出発！ 『ワカコ酒』の新久千映が描く、日本各地の酒と肴、そして人との出会いに酔いしれる大人のひとり旅！【書評】