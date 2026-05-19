佐賀県と人気漫画「キングダム」がコラボした「キングダム読破堤（どくはてい）」が19日、ギネス世界記録に認定されました。防波堤を舞台にした前代未聞の企画は、予想を上回る人気となっています。

■中村安里記者

「見渡す限り、キングダムの単行本がずらっと並んでいます。圧巻の迫力です。」



県の魅力発信事業の一環で、ことし1月、佐賀市に登場した「キングダム読破堤」。



佐賀県出身の漫画家、原泰久さんの人気作品「キングダム」の78巻分すべてのページが防波堤に展示されています。

全長はなんと300メートル超え。ここを歩けば、キングダムを無料で「読破」できるんです。



この日、ギネス世界記録の公式認定員が、そのページ数を確認しました。そして。



■公式認定員

「キングダム1～78巻が連続で屋外に展示されていること、この度、世界記録として認められました。」



■中村記者

「今、ギネス世界記録の認定証が手渡されました。」



78巻分の総ページ数は、実に1万6290ページ。



「屋外での最も長い連続した漫画ページの展示」として、ギネス世界記録に認定されました。



■佐賀県・山口知事

「佐賀県の企画でギネス世界記録になるのは初めてのこと。これからも世界標準の記録に向けて頑張っていきたいと思います。」

そして、読破堤には新たな見どころも加わっていました。



■中村記者

「こちら、主人公・信の横にはサインがあるのですが、顔と『原』と書かれています。」



実はこれ、作者の原泰久さんの直筆サインなのです。



展示期間中にこっそり訪れて書き込んだということで、こんな裏話もありました。



■週刊ヤングジャンプ編集長・増澤吉和さん

「サインをしている時に、見物客の方から『こら、君、落書きしちゃだめだよ』と怒られたとおっしゃっていました。」



サインは全部で3か所。膨大なページの中から、探し出してください。



■訪れた人

「3回ぐらい来ています。原先生が描くキャラクターの魅力。佐賀の宝です。」

「堤防一面にキングダムの漫画があって、珍しい体験ですし、面白い試みだと思いました。」



佐賀県によりますと「キングダム読破堤」を見に訪れた人は、3月末の時点で10万人に上っているということです。



■佐賀県 広報広聴課・池田匡孝さん

「7割以上の人が県外から来ています。今回のコラボをきっかけに佐賀の魅力が全国に広がって、うれしいなと思います。」



世界記録にも認定された「キングダム読破堤」は、ことし9月30日までの展示です。