東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の20日の天気をお伝えします。



19日も季節外れの暑さが続き、真夏日が続出しました。晴れて暑いのは19日までで、20日以降は曇りや雨の日が増えそうです。



【20日の天気図】

20日は九州に前線がかかり、雲が広がる見込みです。午後になると雨が降り、雨脚が強まる時間もありそうです。



【20日の天気】

各地とも、曇りのち雨のマークとなっています。午後からは傘の出番となりそうです。





【雨の予想】雨が降るのは午後からで、気温が高い昼すぎから夕方にかけては、急に強い雨が降ったり雷が鳴ったりする可能性があります。空模様の変化に注意してください。夜になると、前線に伴う雨雲が西から流れ込む予想で、雨の範囲が広がる見通しです。【20日の気温】最高気温は29℃前後と、日差しがなくても平年より高い気温となりそうです。湿度も高く、ジメジメと蒸し暑くなるでしょう。【週間予報】この先、1週間くらいは曇りや雨の日が続き、梅雨のような天気になりそうです。週末は、雨の降り方が強まる可能性もあるでしょう。暑さの後は、雨の降り方に注意が必要です。