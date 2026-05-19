【ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON アセンブルコレクション Vol.01】 予約開始：5月20日13時 9月 発売予定 価格：1個1,650円 【ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON アセンブルコレクション Vol.01 デフォルトカラーセット】 予約開始：5月20日13時 9月 発送予定 価格：6,600円 プレミアムバンダイ限定商品

バンダイは、食玩「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON アセンブルコレクション Vol.01」を5月20日13時より予約開始することを発表した。発売は9月を予定しており、価格は1個1,650円。

本製品は、ロボットアクションゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」に登場するACをデフォルメしたデザインで立体化した商品。全高約60mmのサイズとなっており、ゲーム同様に「頭部」「コア」「腕部」「脚部」を外すことで、ほかの機体のフレームと「アセンブル」して楽しむことができる。

今回同社の食玩情報を発信する公式ブログ「バンダイ キャンディ スタッフBLOG」にて本製品の予約開始日時を告知しており、画像と共に商品の魅力を伝えている。

また本製品以外にも、機体の塗装をグレーのデフォルトカラーにした「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON アセンブルコレクション Vol.01 デフォルトカラーセット」をプレミアムバンダイ限定で5月20日13時より予約を開始する。発送は9月を予定しており、価格は6,600円。

「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON アセンブルコレクション Vol.01」

種類：全4種 ラインナップLOADER 4ナイトフォールスティールヘイズミルクトゥース

「LOADER 4」

「ナイトフォール」

「スティールヘイズ」

「ミルクトゥース」

アセンブル例

「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON アセンブルコレクション Vol.01 デフォルトカラーセット」

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※画像はイメージです。