バンダイ、「ACVI」の食玩「アセンブルコレクション Vol.01」を5月20日13時より予約開始！デフォルメで表現されたACたちがラインナップ
バンダイは、食玩「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON アセンブルコレクション Vol.01」を5月20日13時より予約開始することを発表した。発売は9月を予定しており、価格は1個1,650円。
本製品は、ロボットアクションゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」に登場するACをデフォルメしたデザインで立体化した商品。全高約60mmのサイズとなっており、ゲーム同様に「頭部」「コア」「腕部」「脚部」を外すことで、ほかの機体のフレームと「アセンブル」して楽しむことができる。
今回同社の食玩情報を発信する公式ブログ「バンダイ キャンディ スタッフBLOG」にて本製品の予約開始日時を告知しており、画像と共に商品の魅力を伝えている。
また本製品以外にも、機体の塗装をグレーのデフォルトカラーにした「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON アセンブルコレクション Vol.01 デフォルトカラーセット」をプレミアムバンダイ限定で5月20日13時より予約を開始する。発送は9月を予定しており、価格は6,600円。
「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON アセンブルコレクション Vol.01」種類：全4種 ラインナップ
LOADER 4
ナイトフォール
スティールヘイズ
ミルクトゥース
「LOADER 4」
「ナイトフォール」
「スティールヘイズ」
「ミルクトゥース」
アセンブル例
「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON アセンブルコレクション Vol.01 デフォルトカラーセット」
＼621、仕事の時間だ／- オトナの食玩倶楽部 (@otona_shokugan) May 19, 2026
『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』より「アセンブル」が可能なデフォルメコレクションフィギュア「アセンブルコレクション」が登場！！
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