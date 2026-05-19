19日、高市首相は韓国を訪れ、日韓首脳会談が行われました。そして、午後、共同会見、…などということです。



19日午前、韓国へ出発の前に取材に応じた高市首相。



（高市首相）

「ことし1月には李在明大統領が『高市首相の故郷である奈良を訪ねたい』と言ってくださって来日いただきました。今回は、私が李在明大統領の故郷であります安東にお招きをいただきました。現下の戦略環境のもと、日韓関係、それから日韓米での連携の重要性というのは一層増していると考えております。」





ことし1月には…。（高市首相）「こんにちは。ようこそ、私のふるさと奈良に.。」韓国の李在明大統領が高市首相の地元･奈良県を訪れました。夕食会では高市総理と李在明大統領がテーブルをはさんで笑い合う様子が。楽器演奏が趣味だという高市首相。共同記者発表の後には李大統領と懇談し、韓国の人気グループ「BTS」の曲などをドラムで演奏。このほか高市首相が李大統領を法隆寺に案内し、五重塔の前で2人で記念撮影をするなど、親睦を深めました。そして19日。高市首相は政府専用機で羽田を出発。正午過ぎに韓国に到着すると、李在明大統領の出身地 韓国南東部の安東へ。会談が行われるホテルでは李在明大統領が出迎えました。(韓国 李在明大統領)「ここまでお越しくださいまして、お疲れさまでした。」そして始まった日韓首脳会談。政府関係者によりますと今回の会談で両首脳は、中東情勢の緊迫化をうけ、エネルギー安全保障分野などの協力を盛り込んだ共同文書を発表する方向で調整が進められてきました。この中で、危機の際に、両国が自国で精製するガソリンや軽油などの石油製品を融通することや、不必要な輸出規制を控えることなどが盛り込まれる見通しです。また、高市首相が4月表明した、アジア各国の原油調達などを金融面で支援する枠組み「パワー・アジア」について、両国が協力する可能性を検討することも盛り込まれる見通しです。さらに、こうした協力を協議するために、両国は「産業・通商政策対話」を立ち上げる方針です。そして先ほど、午後５時ごろから始まった両首脳の共同会見では…。（高市首相）「今、国際社会が激動し、世界全体が不安定化している中で、こうして日韓の首脳がシャトル外交により緊密に意思疎通を行っていることは、大きな意義を要すると考えます。こうした認識のもと、大統領と私は、日韓関係のみならず、中東情勢も踏まえたインド太平洋地域情勢について率直な意見交換を行いました。その中で、ホルムズ海峡の自由で安全な航行の確保を含む事態の沈静化のため、それぞれが引き続き努力していくことで一致しました。現下の国際情勢を踏まえますと、インド太平洋地域の平和と安定を促進するため、日米同盟、米韓同盟、そしてその戦略的連携による抑止力、対処力の維持強化を含め、日韓が主体的に取り組んでいくことが重要であり、大統領と私はこうした認識を共有いたしました。現下の国際情勢を踏まえ、重要鉱物を含む日韓間のサプライチェーン協力は重要です。3月に両国間で作成された覚書を歓迎し、積極的に協力を推進していくことを確認しました。また、自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）の実現、そして日韓それぞれのためにも、各国の自立性、強靭性を高め、地域のサプライチェーンを支えるため、日韓が連携して役割を果たしていくことが重要です。こうした観点から、大統領と私は、先月（４月）発表した『パワーアジア』のもと、インド太平洋地域の備蓄強化を含むエネルギー供給強靱化及び原油、石油製品及びＬＮＧの相互融通、スワップ取引を含む日韓両国のエネルギー安全保障強化のふたつを柱とする日韓協力を立ち上げ、具体的な行動を共同で検討していくことで一致したことを歓迎いたします。」会見によると、両国が原油の中東依存度が高く、供給不安を抱えていることを踏まえ、サプライチェーンをめぐる協力を拡大していくことで一致。また、日韓両国のＬＮＧ＝液化天然ガスの需給協力も拡大し、原油需給や備蓄に関する情報共有を深めていくことでも一致しました。＜スタジオ解説＞（澤井 志帆 アナウンサー）今日の首脳会談では1月の奈良の時と同じく互いに笑顔を見せ合う場面が多く見られました。藤井さんは今回どのような点に注目されましたか？（コメンテーター news zero メインキャスター 藤井 貴彦さん）最近日韓関係がだいぶ改善されてきましたけども、その前はあまり良くない状況がずっと続いていたんですよね。でも日韓でいがみ合っている場合じゃないぐらい世界がちょっと危うくなってきている。だからこそ、マイナスだったものをプラスに変えるっていうことを、今回の首脳会談できっかけにしてどんどん固めていったらいいな。いいタイミングだったんじゃないかなと私は思いますけどね。（澤井アナ）津川さんは、このタイミングでの開催についてどのように見てますか？（レギュラーコメンテーター 津川 祥吾さん）もともとシャトル外交をやろうという話になってましたので、やる予定だったというのが一つあったと思いますが、あと具体的にはもう2つぐらい理由があると思っているんです。一つは、今回まさに会見の中でもおっしゃってましたけども、イラン情勢も含めてですね、エネルギーの安全保障の強化、それからサプライチェーンの強靭化と言っていいかと思いますが、これはどちらの国にとっても非常に重要なことですから、世界環境が変わる中でも連携強化していこうという方針をしっかりと確認するということは非常に重要なタイミングだったと思います。もう一つですね、今回会見の中では言われてないんですが、アメリカの存在というのがあったというふうに言われています。アメリカが、特にこの間米中の首脳会談やりましたけれども、その中で台湾の問題が出てきました。あまり言いたくないんですけども、台湾有事というのは残念ながらある程度リアルに想定をしなければならないという社会情勢になってきました。それが起こるかどうかは別としてですね。もし万が一起こった時にどうするのかと、その中でアメリカが一つ注目しているのが韓国の動きなんですね。韓国はあまりこの台湾問題に積極的ではないというふうに言われていますが、その中でしっかりと日本とも連携しながら台湾の問題にも韓国も他人事ではないということを確認をするという部分が、多分アメリカ側からの要請があったというふうに言われていますので、今回の会見の中でどこまで台湾という言葉が出たか分かりませんが、アメリカ側としてこのタイミングでやるような要請というのがあったというのは聞いています。（澤井アナ）なるほど。今回の会見の内容はこちらです。まずは「エネルギー安全保障分野での協力」。「原油供給のサプライチェーン協力」や「原油の受給備蓄の情報共有」です。また「インド太平洋地域の平和と安定のため、日韓そして日米韓の協力の重要性を確認」しました。津川さん、これを見ていると連携強化というのが前面に出ているように感じるんですが、内容についてどうですか？（津川さん）そうですね、確かに新しい部分はないということはあるかもしれませんけれども、特にエネルギーの安全保障については日本だけではなくて、もちろん韓国もそうですが、東南アジアの各国も今非常に厳しい状況になっています。そこを日本と韓国が共同して連携して、アジアの国々に対してしっかりと連携強化をする、支援をするというところは多分すごく重要なポイントになってくると思いますので、インド太平洋地域の平和と安定という部分、これは単なる安全保障だけではなくてエネルギーの安全保障という部分でも非常に重要になってくるんじゃないかなというふうに思います。（澤井アナ）エネルギー分野というのは喫緊の課題でもありますから、今後も世界情勢については注視していきたいと思います。