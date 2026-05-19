6年前、飯山市のサービス付き高齢者住宅に入居していた男性が、現金をだまし取られた事件で、電子計算機使用詐欺の罪に問われている男の初公判が19日に開かれ、「間違いありません」と起訴内容を認めました。



「電子計算機使用詐欺」の罪に問われているのは、高齢者住宅「いいやまの郷」の清掃業を委託されていた千野一歳被告(54)です。



起訴状などによりますと、2020年2月、飯山市のサービス付き高齢者住宅「いいやまの郷」の元施設長の姉・明美被告57歳と共謀して、当時、施設に入居していた70代男性の口座から4回にわたり、合わせて現金240万円を一歳被告の口座に振り込んだとされています。





19日の初公判で、一歳被告は起訴内容について「間違いありません」と述べました。検察によりますと、犯行前から一歳被告が明美被告に対し、金を無心していたということです。この事件は、姉の明美被告と合わせて審理が進められ、同じ罪に問われている明美被告も、先月の初公判で起訴内容を認めています。2人は来月上旬にも、追起訴される見通しです。次回の公判は、7月2日には開かれます。