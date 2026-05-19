日中の最高気温が31度となった上田。上田城跡公園では、暑さに負けず観光客をもてなすこの人たちも…



信州上田おもてなし武将隊 猿飛佐助

「やはりあつうございますね。風が止まったときと、日差しがある場所に出たときは、とてもきつうございまする」



また、上田市にはこの暑さにぴったりとも言える、地元で人気のラーメンがあります。



その名も雷ラーメンです。





田中祐輔カメラマン「熱い！ふんわりとした溶き卵。そこにひき肉とシャキシャキのニラ、これが合わさって、とてもおいしいです」豚肉やニラなどの食材が、麺とよくからみ、3種類のトウガラシや豆板醤(とうばんじゃん)などが使われた秘伝のスープが人気です。雷ラーメン店主 両角啓さん「作りたてを熱々で。体の中から熱くなって、また頑張っていただければと思っています」1999年の創業とともに誕生したこのラーメン。店の注文の6割が雷ラーメンだといい、19日も汗をかきながら食べ進める人の姿が、多く見られました。信州大学の韓国人教授は「完全にサウナです。だから、サウナ代、また払わなくちゃいけない。そのぐらい気持ちいいです」長年通う地元の人は「15年ぐらい来ている。体調が悪いときに、これを食べるとちょっとした風邪は治っちゃう」今年の暑さにも、店主の愛がつまったラーメンが一役買いそうです。