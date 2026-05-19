静岡県警は5月11日～5月17日の間に多く立ち上げられたフィッシングサイトを公表し、注意を呼びかけています。PayPayアプリで｢未払い金｣を送らせようとする手口が増えています。



静岡県警サイバー企画課では、毎週多く立ち上げられたフィッシングサイトを公表しています。



2026年5月11日～5月17日の間に多く立ち上げられたフィッシングサイト上位10位は以下の通りです。





1. PayPay 2.Apple 3.Amazon 4.第一生命 5. クレディセゾン 6.VISA 7.東京電力 8.三井住友カード 9.エポスカード 10. 国税庁スマートフォン宛のメールやSMSに送られてくるURLをクリックするとPayPayアプリの送金画面に移動し、PayPay残高を送らせる手口が増えているといいます。

以下のようなタイトルのメールが来たら要注意だとして例示しています。



【緊急】PayPay重要通知:最終督促-本日中にお支払いください



【第一生命】スマホで確認:お持ちの配当金の受取 今すぐ完了で影響なし



【TEPCO】ご利用料金の支払期日迫る（東京電力）



【重要】セゾンカード利用停止に関する最終通知



【三井住友カード】未納金一括請求のご連絡（会員規約第17条）



【日本年金機構】督促状の送付および執行手続きに関するご連絡



静岡県警は、メールやSMSに記載されているURLはクリックしないことや、よく使用するサービスについては公式アプリをダウンロードすること、公式サイトをブックマークしておくことなどを呼びかけています。